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आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती समेत यूपी के छह जिलों के गांव में लगाए जाएंगे शिविर, यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी के गांवों में 100 दिन टीबी मुक्त विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गांव-गांव आयुष्मान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों की हर दिन सरकार समीक्ष्ज्ञा भी कर रहे हैं।

आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती समेत यूपी के छह जिलों के गांव में लगाए जाएंगे शिविर, यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश

UP Government: यूपी में टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) के लिहाज से अधिक संवेदनशील गांवों में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया और कुशीनगर जिले के गांवों में आयुष्मान शिविर लगाए जाएंगे। यूपी में उच्च जोखिम वाले कुल गांवों की संख्या 26 हजार से अधिक है। इनमें पांच जिले ज्यादा संवेदनशील हैं। इनकी हर दिन समीक्षा होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने यह निर्देश प्रदेश में चल रहे 100 दिनी टीबी मुक्त विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिए हैं।

समीक्षा में पाया गया कि आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती व सिद्धार्थनगर में उच्च जोखिम गांवों का कवरेज 36% के आसपास हुआ है। इसके अलावा देवरिया व कुशीनगर में भी औसत से कम कवरेज हुआ है। अभियान में केवल 18 दिन शेष हैं। इन जिलों में आयुष्मान आरोग्य शिविर व अन्य गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 100 दिनों के अभियान के पूरा होने पर शत-प्रतिशत गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर ग्रामीणों की जांच कर सकें।

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आजमगढ़-जौनपुर, बस्ती सहित पांच जिलों की प्रतिदिन समीक्षा

राज्य क्षय रोग अधिकारी डा. ऋषि कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को उच्च जोखिम गांवों की संख्या के हिसाब से चार श्रेणी में विभाजित किया गया है। 100 से कम हाईरिस्क गांव वाले पांच जिले हैं। 100 से 300 हाईरिस्क वाले 32 जिले हैं। 300 से 600 हाईरिस्क वाले 30 जिले हैं और 600 से अधिक हाईरिस्क वाले प्रदेश में आठ जिले हैं। इन आठ जिलों में प्रयागराज, गोरखपुर व बिजनौर का प्रदर्शन अच्छा है। बाकी पांच जिलों (आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर) में गतिविधियां बढ़ाने, आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाकर फोकस काम करने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव ने इन पांचों जिलों के सीएमओ से प्रतिदिन शाम को डीटीओ के साथ समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्य क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 26,722 हाईरिस्क गांव हैं। इनमें से 17741 गांव में आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं। गौतमबुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, मेरठ, झांसी, रामपुर, कन्नौज, आगरा, कानपुर नगर, बुलंदशहर व सहारनपुर में शत-प्रतिशत गांवों में स्वास्थ्य टीमें पहुंचकर जांच कर चुकी हैं। समीक्षा बैठक में एनएचएम की मिशन निदेशक डा. पिंकी जोवेल, स्वास्थ्य महानिदेशक डा. पवन कुमार अरुण, महानिदेशक परिवार कल्याण डा. एचडी अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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मरीजों को टीबी मुक्त भारत ऐप कराएंगे डाउनलोड

अपर मुख्य सचिव ने सभी मरीजों को पोषण पोटली दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्थानीय उद्योगपतियों, व्यापारियों व सीएसआर फंड का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के टीबी विजेताओं व फ्रंटलाइन वर्कर से संवाद करते हुए कहा कि आपकी भूमिका बहुत अहम है। आप सभी मरीजों को टीबी मुक्त भारत एप डाउनलोड कराएं। इससे वह अपनी रोजाना की स्थिति से अवगत रहेगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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