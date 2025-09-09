headmaster was upset with necessity of TET committed suicide after posting a message on WhatsApp group TET की अनिवार्यता से परेशान था हेडमास्टर, व्हाट्सऐप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने के बाद की खुदकुशी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
headmaster was upset with necessity of TET committed suicide after posting a message on WhatsApp group

TET की अनिवार्यता से परेशान था हेडमास्टर, व्हाट्सऐप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने के बाद की खुदकुशी

महोबा में एक हेडमास्टर ने शिक्षकों के व्हाट्सऐप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेजने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी पास करने की अनिवार्यता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वह अवसाद में थे।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबाTue, 9 Sep 2025 04:08 PM
TET की अनिवार्यता से परेशान था हेडमास्टर, व्हाट्सऐप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने के बाद की खुदकुशी

यूपी के महोबा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक हेडमास्टर ने शिक्षकों के व्हाट्सऐप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेजने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। वह कबरई विकास खंड के प्रेमनगर के कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय में तैनात था। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी पास करने की अनिवार्यता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वह अवसाद में थे।

ये मामला चरखारी बाईपास के गांधी नगर टीचर कालोनी का है। 48 वर्षीय प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू सोमवार सुबह छत पर योग करने की बात कहकर गए थे। परिजनों के मुताबिक काफी देर तक नीचे नहीं आए तो वह लोग छत पर पहुंचे। ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे से लटक रहे थे। आनन-फानन जिला अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जिला अस्पताल में शिक्षकों की भीड़ जमा हो गई। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने कहा कि साथी टीईटी पास करने के आदेश के बाद से खासे परेशान हैं। मनोज भी टीईटी पास न कर पाने पर नौकरी जाने की बात कहते थे।

जांच में स्थिति होगी स्पष्ट

इस मामले में शिक्षाधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि शिक्षक द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिली है। टीईटी को लेकर अभी कोई शासनादेश नहीं मिला है। शिक्षक संघ द्वारा टीईटी से मामले को जोड़ा जा रहा है। जांच में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच में सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

प्रधानाध्यापक मनोज साहू की आत्महत्या के बाद शिक्षक खासे परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है सुबह ग्रुप में सभी शिक्षकों से नमस्कार करने के बाद यह कदम उठाया। पूर्व मंत्री सिद्धगोपाल साहू ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया है। शिक्षक लाल मोहम्मद से हुई बात में टीईटी को लेकर परेशानी जाहिर की थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और अभी तक परिजनों द्वारा भी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है।

