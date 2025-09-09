TET की अनिवार्यता से परेशान था हेडमास्टर, व्हाट्सऐप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज डालने के बाद की खुदकुशी

महोबा में एक हेडमास्टर ने शिक्षकों के व्हाट्सऐप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेजने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी पास करने की अनिवार्यता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वह अवसाद में थे।

यूपी के महोबा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक हेडमास्टर ने शिक्षकों के व्हाट्सऐप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेजने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। वह कबरई विकास खंड के प्रेमनगर के कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय में तैनात था। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी पास करने की अनिवार्यता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वह अवसाद में थे।

ये मामला चरखारी बाईपास के गांधी नगर टीचर कालोनी का है। 48 वर्षीय प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू सोमवार सुबह छत पर योग करने की बात कहकर गए थे। परिजनों के मुताबिक काफी देर तक नीचे नहीं आए तो वह लोग छत पर पहुंचे। ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे से लटक रहे थे। आनन-फानन जिला अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जिला अस्पताल में शिक्षकों की भीड़ जमा हो गई। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने कहा कि साथी टीईटी पास करने के आदेश के बाद से खासे परेशान हैं। मनोज भी टीईटी पास न कर पाने पर नौकरी जाने की बात कहते थे।

जांच में स्थिति होगी स्पष्ट इस मामले में शिक्षाधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि शिक्षक द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिली है। टीईटी को लेकर अभी कोई शासनादेश नहीं मिला है। शिक्षक संघ द्वारा टीईटी से मामले को जोड़ा जा रहा है। जांच में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच में सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।