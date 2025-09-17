Headmaster of a up government school in Ballia shot dead for resisting robbery यूपी में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर मर्डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHeadmaster of a up government school in Ballia shot dead for resisting robbery

यूपी में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर मर्डर

यूपी के बलिया जिले में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:32 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर मर्डर

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उभांव थाना क्षेत्र के साहुनपुर के पास बाइक सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल की शिक्षिका और प्रधानाध्यापक से लूट का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके दहशत फैल गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।

कस्बा के वार्ड संख्या 11 (यादव नगर) निवासी प्रधानाध्यापक 57 वर्षीय देवेंद्र यादव और वार्ड संख्या आठ (बीबीपुर) निवासी शिक्षिका कंचन सिंह देवरिया के लार थाना क्षेत्र के भरौली में तैनात हैं। दोनों मंगलवार को छुट्टी होने के बाद एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। उभांव थाना क्षेत्र के साहुनपुर के पास बाइक सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने कंचन और देवेंद्र को ओवरटेक कर घेर लिया। लुटेरे हथियार के बल पर कंचन और देवेंद्र के गले से सोने का चेन छीन लिया।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में डेयरी संचालक को बदमाशों ने गोली मारी, देररात वारदात से इलाके में सनसनी
ये भी पढ़ें:लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद सियासी तकरार, मेयर-विधायक आमने-सामने, कहासुनी

विरोध करने पर बदमाश देवेंद्र को गोली मारकर फरार हो गए। गोली चेहरा पर लगी और जबड़े में जाकर फंस गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल प्रधानाध्यापक को सीएचसी सीयर पर पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उन्हें मऊ के एक निजी अस्पताल में ले गए। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Up News UP News Today Up Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |