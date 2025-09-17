यूपी में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर मर्डर
यूपी के बलिया जिले में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उभांव थाना क्षेत्र के साहुनपुर के पास बाइक सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल की शिक्षिका और प्रधानाध्यापक से लूट का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके दहशत फैल गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।
कस्बा के वार्ड संख्या 11 (यादव नगर) निवासी प्रधानाध्यापक 57 वर्षीय देवेंद्र यादव और वार्ड संख्या आठ (बीबीपुर) निवासी शिक्षिका कंचन सिंह देवरिया के लार थाना क्षेत्र के भरौली में तैनात हैं। दोनों मंगलवार को छुट्टी होने के बाद एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। उभांव थाना क्षेत्र के साहुनपुर के पास बाइक सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने कंचन और देवेंद्र को ओवरटेक कर घेर लिया। लुटेरे हथियार के बल पर कंचन और देवेंद्र के गले से सोने का चेन छीन लिया।
विरोध करने पर बदमाश देवेंद्र को गोली मारकर फरार हो गए। गोली चेहरा पर लगी और जबड़े में जाकर फंस गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल प्रधानाध्यापक को सीएचसी सीयर पर पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उन्हें मऊ के एक निजी अस्पताल में ले गए। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।