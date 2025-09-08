ग्रुप में ‘गुड मॉर्निंग’ मैसेज भेजकर प्रधानाध्यापक ने दी जान, टीईटी की अनिवार्यता के आदेश से थे परेशान

महोबा में शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेज कर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू ने सोमवार सुबह घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वह कबरई विकास खंड के प्रेमनगर के कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय में तैनात थे।

यूपी के महोबा में शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मार्निंग का मैसेज भेज कर प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू ने सोमवार सुबह घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वह कबरई विकास खंड के प्रेमनगर के कंपोजिट माध्यमिक विद्यालय में तैनात थे। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी पास करने की अनिवार्यता वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वह अवसाद में थे। चरखारी बाईपास में गांधी नगर टीचर कालोनी में रहने वाले 48 वर्षीय प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू सोमवार सुबह छत पर योग करने की बात कहकर गए थे।

परिजनों के मुताबिक काफी देर तक नीचे नहीं आए तो वह लोग छत पर पहुंचे। ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे से लटक रहे थे। आननफानन जिला अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जिला अस्पताल में शिक्षकों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने कहा कि साथी टीईटी पास करने के आदेश के बाद से खासे परेशान हैं। मनोज भी टीईटी पास न कर पाने पर नौकरी जाने की बात कहते थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री हरनारायण अनुरागी, कुलदीप तिवारी, दयाराम वर्मा, दीपक साहू, अरविंद आदि ने भी मनोज की मौत का कारण टीईटी की अनिवार्यता को बताया। मनोज के दो बेटे 25 वर्षीय सूर्यांश और 22 वर्षीय प्रज्ञांश हैं।

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस प्रधानाध्यापक मनोज साहू की आत्महत्या के बाद शिक्षक खासे परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है सुबह ग्रुप में सभी शिक्षकों से नमस्कार करने के बाद यह कदम उठाया। पूर्व मंत्री सिद्धगोपाल साहू ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया है। शिक्षक लाल मोहम्मद से हुई बात में टीईटी को लेकर परेशानी जाहिर की थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और अभी तक परिजनों द्वारा भी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है।