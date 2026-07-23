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कक्षा 4 की छात्रा से प्रधानाध्यापक ने स्कूल में की अश्लीलता, बीएसए ने लिया तगड़ा ऐक्शन

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। कक्षा 4 की छात्रा से प्रधानाध्यापक ने स्कूल में अश्लीलता की। शिकायत के बाद बीएसए ने तगड़ा ऐक्शन लिया है।

Headmaster commits an obscene act with a Class 4 student at school; BSA takes stern action

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां कक्षा चार की छात्रा के साथ विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने अश्लीलता की। छात्रा ने घर जाकर परिजनों को घटना बताई। घटना की शिकायत मिलने पर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल भेजकर जांच कराई। इसमें शिक्षक दोषी पाया गया। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़िता के परिजन और ग्रामीण शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कराने और उसे जेल भेजने की मांग कर रहे हैं।

मामला मैनपुरी विकासखंड क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का है। गुरुवार को बीएसए से पीड़ित पिता ने शिकायत की कि उसकी बेटी विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा है। वहां तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ने बुधवार को उसकी बेटी को कमरे में बुलाया और उससे अश्लीलता करने लगा। बेटी घबरा गई। वह घर आयी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। गुरुवार को पिता स्कूल पहुंचा और शिक्षक से विरोध दर्ज कराया तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पाकर दन्नाहार थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंच गए और जांच की। पीड़ित पिता ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक राकेश कुमार के खिलाफ थाने में भी तहरीर दी है। थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई होगी। उधर घटना की बीएसए सूर्यप्रताप सिंह से भी शिकायत की गई।

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शिक्षक को निलंबित कर बजर कलिया पाठशाला से किया गया संबद्ध

शिकायत के बाद बीएसए सूर्यप्रताप सिंह ने मामले की जांच के लिए तत्काल बीईओ दीपक कुमार को स्कूल भेजा। वहां छात्रा से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना की बताई। बीईओ ने इसकी रिपोर्ट बीएसए को दे दी। बीएसए ने आरोपी इंचार्ज प्रधानाध्यापक राकेश कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। आरोपी को करहल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बजर कलिया से संबद्ध किया है और उपस्थिति का अलग से रजिस्टर बनाकर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी शिक्षक को आरोप पत्र भी दे दिया गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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