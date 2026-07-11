स्मार्ट क्लास में बेंच पर खर्राटे लेता मिले हेडमास्टर, TV पर चल रहा था अश्लील भोजपुरी गाना; VIDEO वायरल

महोबा के एक परिषदीय विद्यालय के प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल, प्रधानाचार्य स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर आराम फरमाते नजर आए। जबकि टीवी पर भोजपुरी गाना चल रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया।

UP News: यूपी के महोबा में एक प्रिंसिपल का रवैया सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल, एक प्रधानाचार्य का स्कूल की स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर लेटकर अश्लील गाना देखते और खर्राटे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 62 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर आराम से लेटे दिख रहे हैं। बीच-बीच में वे खर्राटे भी भर रहे हैं। वहीं सामने टीवी स्क्रीन पर तेज आवाज में भोजपुरी का अश्लील गाना ‘अपना बना ल ना पूरा राजा...’ चल रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, बीएसए ने वायरल वीडियो की जांच कराने के बाद आरोपित रमेश चंद्र को सस्पेंड कर दिया।

वायरल वीडियो खरेला थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के परिषदीय विद्यालय का बताया जा रहा है। प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र रोज की तरह स्कूल पहुंचते हैं और स्मार्ट क्लास में लगी डिजिटल टीवी में तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने लगते हैं। इसके साथ ही वे बेंच पर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में सो जाते हैं। इसी बीच पूरे मामले का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आए दिन विद्यालय में पार्टी करते हैं। यही नहीं प्रधानाध्यापक शराब के नशे में स्कूल आते हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने लिया एक्शन ग्रामीणों ने मनमानी की शिकायत बेसिक शिक्षाधिकारी से करते हुए जांच करा कार्रवाई की मांग की है। बीएसए राहुल मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी चरखारी अवनीश कुमार यादव से कराई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपित प्रधान अध्यापक रमेश चंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षण कार्य में लापरवाह शिक्षिका सस्पेंड उधर, उन्नाव में बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायनपुर कंपोजिट सुमेरपुर में तैनात शिक्षिका निशा तोमर को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। शिक्षण कार्य में रुचि न लेने, विद्यालय में न आने के बाद भी जबरन हस्ताक्षर करने, शैक्षिक और भौतिक परिवेश दूषित करने जैसे आरोपों पर उसे निलंबित कर बीईओ कार्यालय सुमेरपुर में अटैच किया है।