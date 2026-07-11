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स्मार्ट क्लास में बेंच पर खर्राटे लेता मिले हेडमास्टर, TV पर चल रहा था अश्लील भोजपुरी गाना; VIDEO वायरल

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, महोबा
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 महोबा के एक परिषदीय विद्यालय के प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल, प्रधानाचार्य स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर आराम फरमाते नजर आए। जबकि टीवी पर भोजपुरी गाना चल रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया।

UP News: यूपी के महोबा में एक प्रिंसिपल का रवैया सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल, एक प्रधानाचार्य का स्कूल की स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर लेटकर अश्लील गाना देखते और खर्राटे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 62 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र स्मार्ट क्लास में बच्चों की बेंच पर आराम से लेटे दिख रहे हैं। बीच-बीच में वे खर्राटे भी भर रहे हैं। वहीं सामने टीवी स्क्रीन पर तेज आवाज में भोजपुरी का अश्लील गाना ‘अपना बना ल ना पूरा राजा...’ चल रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, बीएसए ने वायरल वीडियो की जांच कराने के बाद आरोपित रमेश चंद्र को सस्पेंड कर दिया।

वायरल वीडियो खरेला थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के परिषदीय विद्यालय का बताया जा रहा है। प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र रोज की तरह स्कूल पहुंचते हैं और स्मार्ट क्लास में लगी डिजिटल टीवी में तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने लगते हैं। इसके साथ ही वे बेंच पर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में सो जाते हैं। इसी बीच पूरे मामले का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आए दिन विद्यालय में पार्टी करते हैं। यही नहीं प्रधानाध्यापक शराब के नशे में स्कूल आते हैं।

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वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने लिया एक्शन

ग्रामीणों ने मनमानी की शिकायत बेसिक शिक्षाधिकारी से करते हुए जांच करा कार्रवाई की मांग की है। बीएसए राहुल मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी चरखारी अवनीश कुमार यादव से कराई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपित प्रधान अध्यापक रमेश चंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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शिक्षण कार्य में लापरवाह शिक्षिका सस्पेंड

उधर, उन्नाव में बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायनपुर कंपोजिट सुमेरपुर में तैनात शिक्षिका निशा तोमर को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। शिक्षण कार्य में रुचि न लेने, विद्यालय में न आने के बाद भी जबरन हस्ताक्षर करने, शैक्षिक और भौतिक परिवेश दूषित करने जैसे आरोपों पर उसे निलंबित कर बीईओ कार्यालय सुमेरपुर में अटैच किया है।

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शिक्षक कार्य में लापरवाही की शिकायत मिलने पर बीएसए शैलेश कुमार पांडेय ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी बिछिया संजय कुमार से कराई थी। जांच में जून माह की कई तारीखों में स्कूल न आने के बाद भी जबरन हस्ताक्षर करने का खुलासा हुआ था। एक दिन विद्यालय अवधि में स्कूल में न होकर बीएसए कार्यालय में शिक्षिका की उपस्थिति मिली थी। विद्यालय के प्रधान शिक्षक से अशिष्ट व्यवहार करने और विद्यालय में गुटबाजी कर माहौल बनाए जाने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप भी लगे थे। बीईओ की जांच रिपोर्ट में इस तरह के सामने आए तथ्यों पर बीएसए ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन शिक्षिका की ओर से सौंपे गए जवाब से संतुष्ट न होने पर उसे बीएसए ने निलंबित कर दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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