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VIDEO: स्कूल में चाकू और चापड़ लहराती पहुंचीं हेडमास्टर, दहशत में आए बच्चे

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कौशांबी
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कौशांबी जिले के प्राथमिक स्कूल की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका चाकू और चापड़ लेकर स्कूल पहुंच गईं। स्कूल परिसर में भी धारदार हथियार लहराते देख बच्चे दहशत में आ गए और मौके से भाग खड़े हुए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के कौशांबी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार को एक प्राथमिक स्कूल की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह पटेल चाकू और चापड़ लेकर स्कूल पहुंच गईं। स्कूल परिसर में भी धारदार हथियार लहराए। इससे बच्चे दहशत में आ गए और मौके से भाग खड़े हुए। वहीं, हेडमास्टर की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हालांकि, लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया। सहायक अध्यापक की तहरीर पर सैनी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है।

ये मामला कड़ा ब्लॉक का है। प्रयागराज के अल्लापुर की रहने वाले आकेश निरंजन की पत्नी शिखा सिंह पटेल लुकिया प्राइमरी स्कूल में इंचार्ज प्रिंसिपल हैं। बीईओ कड़ा नीरज उमराव के मुताबिक, पिछले तीन-चार दिनों से वह चाकू और चापड़ लेकर स्कूल आ रही थीं। शुक्रवार सुबह वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह स्कूल के गेट से हाथों में चाकू व चापड़ लेकर भीतर प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद कक्षा में कुर्सी पर बैठकर इसे लहरा रही हैं। प्रिंसिपल के हाथ में धारदार हथियार एवं उनकी हरकत देखकर विद्यालय में पंजीकृत 57 विद्यार्थी भाग खड़े हुए। सहायक अध्यापक एवं दोनों शिक्षामित्र भी दहशत में आ गए। अभिभावकों की शिकायत पर पहुंचे सैनी थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय ने आरोपी प्रिसिंपल से पूछताछ की।

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इंस्पेक्टर के अनुसार, प्रधानाध्यापिका की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। प्रकरण सुर्खियों में आया तो बीईओ ने भी मौके पर जाकर जांच की। बीएसए ने बीईओ की रिपोर्ट मिलते ही प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया। सैनी पुलिस ने सहायक अध्यापक विकास सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही पुलिस ने उन्हें ने हिरासत में भी लिया। हालांकि, बाद में पूछताछ कर छोड़ दिया गया।

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क्लासरूम में इश्क फरमाते नजर आए शिक्षक-शिक्षका

इससे पहले कन्नौज के सौरिख विकास खंड के एक कंपोजिट विद्यालय में इश्क फरमाने वाले शिक्षक और शिक्षिका के वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें दोनों Kiss करते नजर आए थे। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिक्षक की पत्नी ने वायरल किए। यह दावा खुद पत्नी ने ही किया उसने बताया कि शिक्षक पति की बेवफाई को पकड़ने के लिए मैंने कैमरे से वीडियो बनाए। वहीं बीएसए अब स्कूल में चोरी छिपे कैमरे लगवाने की मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक और शिक्षिका दोनों को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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