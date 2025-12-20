मिड डे मील में कीड़ा! प्रधानाध्यापिका और रसोइया में बच्चों के सामने पटका-पटकी; जांच शुरू

संक्षेप: बताया जा रहा है कि कीड़ा दिखने की शिकायत करते हुए बच्चों ने भोजन नहीं लिया। प्रधानाध्यापिका ने रसोइया से पूछा कि बच्चे भोजन क्यों नहीं किए? इस पर रसोइया ने जवाब दिया कि जो मिला वही बनाउंगी। कीड़े हैं तो वैसे ही बनाउंगी। इस जवाब पर प्रधानाध्यापिका और रसोइया में विवाद शुरू हो गया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का कथित वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूल की प्रधानाध्यापिका और रसोइया के बीच जमकर मारपीट होती दिख रही है। यह मारपीट बच्चों के सामने हो रही है। बच्चे सन्न होकर सब कुछ देख रहे हैं। वीडियो में पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही है जो लगातार भैया छुड़ाइए, भैया छुड़ाइए कह रही है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) खजनी सावन कुमार दूबे को मौके पर पहुंचकर जांच करने और आवश्यक विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही बीईओ खजनी बुधवार को विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल की।

मिली जानकारी के अनुसार पिछले मंगलवार को विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और रसोइया के बीच बच्चों के मिड डे मील में कीड़े निकलने को लेकर यह विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि कीड़ा दिखने की शिकायत करते हुए बच्चों ने भोजन नहीं लिया। इस पर प्रधानाध्यापिका ने रसोइया से पूछा कि बच्चे भोजन क्यों नहीं किए? कहा जा रहा है कि रसोइया ने जवाब दिया कि जो मिला वही बनाउंगी। कीड़े हैं तो वैसे ही बनाउंगी। इस बात पर प्रधानाध्यापिका और रसोइया में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान प्रधानाध्यापिका ने बीडीओ बनाना शुरू कर दिया तो रसोइया ने इस पर एतरात किया। बात बढ़ी और देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान बच्चे सहमे हुए सारा कुछ देखते रहे।

बाद में प्रधानाध्यापिका और रसोइया ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बीएसए के आदेश पर जांच को पहुंचे बीईओ ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और रसोइया और सहायक अध्यापिका से अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि मंगलवार को मध्यान्ह भोजन के दौरान बच्चों को परोसे गए चावल खराब थे और उनमें कीड़े पाए गए। इस पर बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। खराब भोजन को लेकर प्रधानाध्यापिका द्वारा रसोइया से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया।