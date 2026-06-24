सिर, धड़ व पैर सब अलग; लापता सफाईकर्मी की तीन टुकड़ों में मिली कंकाल बन चुकी लाश
कुशीनगर में एक कंकाल मिला है। पुलिस ने कंकाल को तीन हिस्सों में बरामद किया है। सर, पैर और धड़ तीनों अलग-अलग मिले हैं। कंकाल कई दिनों से लापता सफाईकर्मी का बताया जा रहा है।
Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब पड़री स्थित ईंट-भठ्ठे के समीप झाड़ियों में बुधवार को एक युवक की तीन टुकड़ों में बंटी कंकाल बन चुकी लाश मिली। उसकी पहचान गिदहा धनहा निवासी रामप्यारे के बेटे योगेश कुमार के रूप में हुई है। वह पिछले 7 दिनों से लापता था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले की जांच शुरू कर दी है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गिदहा धनहा निवासी रामप्यारे का 29 वर्षीय बेटा योगेश कुमार गोरखपुर नगर निगम में प्राइवेट सफाईकर्मी था। घर से वह रोज गोरखपुर जाता और शाम तक लौट आता था। घर आकर वह लोगों के बुलाने पर पेड़ की डालियां काटता था।
बीते 17 जून को गोरखपुर से लौटने के बाद वह साइकिल से टांगी लेकर निकला था। रात में वह घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। रामप्यारे ने 22 जून को हाटा कोतवाली में उसके गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बुधवार को सुबह हाटा कोतवाली क्षेत्र स्थित पड़री ईंट-भठ्ठे के समीप से दुर्गंध उठने पर ग्रामीण झाड़ियों की ओर गए। झाड़ियों में कंकाल बन चुकी लाश देखकर उन्होंने शोर मचाया। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई।
तीन हिस्से में थी लाश
लाश का अधिकांश हिस्सा सड़ गया था। कंकाल नुमा लाश तीन हिस्से में थी। सिर, धड़ व पैर अलग-अलग हो चुके थे। पास ही कपड़े पड़े थे। एक जोड़ी चप्पल व गमछा भी था। पुलिस ने योगेश के परिजनों को मौके पर बुलाया तो उन्होंने शव की पहचान की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सफाई कर्मी की पत्नी की पांच वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। उसके पांच बच्चे हैं। रामप्यारे बुजुर्ग हो चुके हैं। योगेश ही परिवार की परवरिश का जरिया था। सीओ कसया कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि योगेश 17 जून से गायब था। उसकी 22 जून कोगुमशुदगी दर्ज की गई थी। शव लगभग कंकाल के रूप में तब्दील हो चुका था। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
कौआ नाला के समीप मिला नर कंकाल, जांच में जुटी पुलिस
वहीं दूसरी ओर ऐसा ही मामला सोनभद्र से भी सामने आया है। डाला चौकी क्षेत्र में हरियाणा स्टोन के पीछे बह रहे कौआ नाला के किनारे चरवाहों ने मानव कंकाल के अवशेष बिखरे देखे। उन्होंने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। सूचना मिलते ही डाला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से सिर, कमर, हाथ समेत मानव शरीर की करीब 12 हड्डियों के अवशेष एकत्र किए। इसके अलावा घटनास्थल से एक झोला, लूंगी, पैंट, शर्ट और सफेद गमछा भी बरामद किया गया। बरामद कपड़ों और कंकाल के अवशेषों से तेज दुर्गंध आ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि ये कपड़े उसी व्यक्ति के हो सकते हैं, जिसका कंकाल बरामद हुआ है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।