डायल-112 के हेड कांस्टेबल का छलका दर्द, विभाग में भ्रष्टाचार और अफसरों पर मनमानी का लगाया आरोप

संक्षेप: बुलंदशहर जिला पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 में तैनात एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें हेड कांस्टेबल ने अफसरों की मनमानी काआरोप लगाया है।

बुलंदशहर जिला पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 में तैनात एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल ने विभाग के भीतर व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और मानसिक तनाव को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। भगवान बुद्ध की कथा और गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियों का सहारा लेकर सिपाही ने पुलिसिंग पर आरोप लगाए हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

डिबाई सर्किल में तैनात हेड कांस्टेबल नितिन वायरल वीडियो में भावुक नजर आ रहा है। उन्होंने डायल-112 के कार्य संचालन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम सिपाही भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी के पाटों के बीच पिस रहा है। वीडियो में सिपाही ने अपनी पीड़ा को समझाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग चुना। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की, कि विभाग में नैतिकता का पतन हो रहा है। ​हेड कांस्टेबल ने वीडियो में ड्यूटी के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच निर्धारित समय सीमा (रिस्पॉन्स टाइम) के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन आला अफसरों के आदेशों को जमीनी हकीकत समझे बिना मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है। इससे फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बन रहा है।

​बार-बार तबादले से क्षुब्ध ​सूत्रों के अनुसार, हेड कांस्टेबल नितिन वर्तमान में डिबाई सर्किल में तैनात है। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी का मुख्य कारण बार-बार होने वाला तबादला भी है। पहले उन्हें डिबाई से सिकंदराबाद भेजा गया और फिर कुछ ही समय बाद दोबारा सिकंदराबाद से डिबाई सर्किल स्थानांतरित कर दिया गया। इसी 'ट्रांसफर-पोस्टिंग' के खेल और कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर उन्होंने वीडियो बनाकर अपना दर्द साझा किया है।