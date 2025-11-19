Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHead constable burnt alive in bed while sleeping Meerut
सोते समय बेड में आग लगी, जिंदा जल गया हेड कांस्टेबल, बचने का भी नहीं मिला मौका

संक्षेप: मेरठ मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां साकेत कॉलोनी में किराये के कमरे में रह रहे यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल रहस्यमय परिस्थितियों में बेड पर ही जिंदा जल गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या धूम्रपान बताया जा रहा है। 

Wed, 19 Nov 2025 06:51 PMPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित साकेत कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे हेड कांस्टेबल विभोर पवार देर रात अपने ही कमरे में बेड पर जिंदा जल गए। देर रात किसी समय शार्ट सर्किट के कारण या किसी सिगरेट के कारण कपड़ों में आग लग गई। सोते हुए ही हेड कांस्टेबल इस आग की चपेट में आग गए और बचने तक का मौका नहीं मिला। इसी दौरान बराबर में रहने वाले दरोगा भगवान सिंह ने विभोर के कमरे से धुआं और आग देखकर हल्ला मचाया। दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से बंद था। दरवाजा किसी तरह से तोड़ा गया तो अंदर बेड पर ही आग की लपटों में विभोर जिंदा जले मिले और उनकी मौत हो चुकी थी। देर सूचना पर अफसर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शव को परिजन पैतृक गांव अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए हैं।

शामली के कांधला स्थित नाला गांव के रहने वाले 45 वर्षीय विभोर पवार यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनकी तैनाती मेरठ पुलिस लाइन में थी। वर्तमान में विभोर पवार साकेत में संजय शर्मा के मकान में किराये पर रह रहे थे। इसी मकान में उनके साथ कांस्टेबल सतीश कुमार भी रहते थे। मकान के बाकी कमरों में कांस्टेबल रविंद्र, सुरेश, मनोज कुमार, दरोगा भगवान सिंह और नेपाली परिवार लाल बहादुर रह रहा है। सतीश की बेटी की शादी है, इसलिए वह आठ दिन के लिए अपने गांव छुट्टी पर गए है। मंगलवार रात को सिपाही मनोज और रविंद्र ड्यूटी पर थे।

देर रात किसी समय विभोर के बेड में आग लग गई। इस दौरान विभोर को बचने का मौका तक नहीं मिला और आग की लपटों में वह घिरकर जल गए। इनकी बेड पर ही पड़े पड़े मौत हो गई। करीब तीन बजे दरोगा भगवान सिंह वॉशरूम जाने के लिए बाहर आए तो उन्होंने विभोर के कमरे से धुआं और आग की लपटे निकलते देखी। तुरंत ही हल्ला मचाया और इसके बाद मकान मालिक को बताया। रात को 3.18 बजे पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद फोर्स मौके पर पहुंची। आग बुझाकर शव को निकाला गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसके बाद शव को फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया गया। कमरे में जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में शाम के समय परिजन शव लेकर पैतृक गांव ले गए।

आग का कारण सिगरेट या शार्ट सर्किट

पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग के दो ही कारण माने जा रहे हैं, जिसमें शार्ट सर्किट या धूम्रपान को कारण माना जा रहा है। जिस बेड/फोल्डिंग पर विभोर सोए थे, उसके पास ही इलेक्ट्रिक बोर्ड है। संभव है कि इसी बोर्ड में शार्ट सर्किट से अलग लगी और चिंगारियों के कारण कंबल में आग लग गई। इसके अलावा धूम्रपान को भी कारण माना जा रहा है।

मंगलवार को ही छुट्टी से वापस मेरठ आए थे विभोर

विभोर पवार के भाई आशीष ने बताया कि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा पत्नी अंशु और दो बच्चे 9 साल की वर्णिका व छह साल का बेटा शिवांश है। परिवार को विभोर की मौत की सूचना लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। आनन-फानन में सभी मेरठ पहुंचे। बताया कि विभोर मंगलवार को ही छुट्टी से वापस मेरठ आए थे।

दो महीने पहले ही लिया था कमरा

पुलिस की जांच में पता चला कि दो माह पूर्व ही विभोर ने यहां कमरा किराये पर लिया था। पुलिस ने मकान मालिक, दरोगा भगवान सिंह समेत हादसे के समय मकान में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की। सभी के बयान दर्ज किए गए हैं।

