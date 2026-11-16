जबरन रिश्ता बनाने का दबाव बना रहा था परिचित, बनाई अश्लील फोटो
यूपी के लखनऊ में शर्मनाक मामला सामने आया है। जबरन रिश्ता बनाने का दबाव ठुकराने पर महिलाकर्मी को ब्लैकमेल किया। युवक ने एडिट कर अश्लील फोटो बनाई। इसके बाद तस्वीरें उसके परिजनों को भेज दीं
लखनऊ में पीजीआई क्षेत्र में जबरन रिश्ता बनाने का दबाव ठुकराने पर परिचित ने निजी अस्पताल की महिलाकर्मी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिहार निवासी महिलाकर्मी का आरोप है कि युवक ने उसका स्नैपचैट अकाउंट हैक कर तस्वीरें हासिल कीं। उन्हें एडिट कर अश्लील फोटो बनाई। इसके बाद तस्वीरें उसके परिजनों को भेज दीं। आरोपी अब उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर परेशान कर रहा है। उसकी हरकतों से पीड़िता दहशत में है। उसे घर से अस्पताल आने-जाने में भी डर लग रहा है।
पीजीआई क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मी ने दिल्ली के रहने वाले विशाल नाम के युवक पर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 30 अक्टूबर को आरोपी ने उसका स्नैपचैट अकाउंट हैक कर तस्वीरें हासिल की थीं। जब महिला कर्मी ने जबरन रिश्ता बनाने का विरोध किया तो आरोपी ने एडिट की गई अश्लील तस्वीरें उसके माता-पिता और भाई को भेज दीं। पीड़िता ने 31 अक्टूबर को पीजीआई थाने में सूचना दी थी। इसके बाद 12 नवंबर को साइबर क्राइम सेल में शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दो महिलाओं की एडिट तस्वीरें वायरल
वहीं सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दो महिलाओं की तस्वीरों को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ कुमार यादव ने बताया कि नरेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि एक युवती ने फेसबुक पर प्रिया सिंह के नाम से फर्जी आईडी बनाई है। इसी आईडी से उनकी और एक अन्य महिला की तस्वीरों को एडिट कर स्टोरी और पोस्ट के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। इससे उनकी और महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंच रहा है। आरोपी युवती कथित तौर पर दूसरे लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी सिम हासिल करती है। इन्हीं नंबरों से कई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट संचलित किए जा रहे हैं। इस मामले में साइबर क्राइम सेल हजरतगंज में शिकायत दर्ज कराई गई थी। साइबर सेल की ओर से जांच रिपोर्ट संबंधित थाने को ऑनलाइन भेजे जाने की जानकारी दी गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें