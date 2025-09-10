he used to take nude pictures by threatening to break up hatched a disgusting conspiracy under guise of rakhi ब्रेकअप की धमकी दे खींचता था न्यूड तस्वीरें, राखी की आड़ में रची घिनौनी साजिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
ब्रेकअप की धमकी दे खींचता था न्यूड तस्वीरें, राखी की आड़ में रची घिनौनी साजिश

आरोपी कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि परिजनों के सामने बेरोक-टोक घर आने जाने के लिए उसने लड़की से राखी तक बंधवा ली थी। पीड़िता ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद आरोपित घर में आता था। वह छत पर ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाकर न्यूड तस्वीरें खींचता था।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिणWed, 10 Sep 2025 01:00 PM
कानपुर के नौबस्ता में लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा उनके अश्लील वीडियो बनाकर सौदा करने वाले केशव उत्तम ने 14 साल की किशोरी को प्रेम पाश में फांसने के लिए उसका माइंड वाश तक कर दिया था। यहां तक कि उसने किशोरी के परिजनों को उसकी नजरों में विलेन बना दिया था। कहता था कि मां-बाप तुम्हें खुश नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हे रानी बना कर महल में रखूंगा। अभी हम छिप कर मिलेंगे जब तुम 20 साल की हो जाओगी तब शादी कर लेंगे। आरोपी कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि परिजनों के सामने बेरोक-टोक घर आने जाने के लिए उसने किशोरी से राखी तक बंधवा ली थी। पीड़िता ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद आरोपित घर में आता और छत में ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाकर न्यूड तस्वीरें खींचता था। विरोध पर कहता, मेरी खुशी के लिए करो नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगा। पुलिस और परिजनों के सामने आपबीती बताते हुए किशोरी फफक पड़ी। बोली-इस दरिंदे को छोड़ना नहीं चाहिए।

सबसे बड़ी चूक नौबस्ता पुलिस की सामने आई है। जिस आरोपी को पकड़ने के लिए एक पिता सात दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा था उसे नौबस्ता पुलिस हर दिन डांटकर भगा देती थी। मुकदमा दर्ज हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन पुलिस मोबाइल में मौजूद 20 वीडियो का डिटेल पता नहीं लगा सकी है। इसमें किन लड़कियों की अस्मत से केशव उत्तम खेल रहा है, पुलिस को पता तक नहीं है। जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, उसे पकड़ने के लिए अब चार टीमें लगाई गई हैं। एक टीम उसके निवास फतेहपुर के जहानाबाद के लहुरी सरांय भी भेजी गई है। हिन्दुस्तान संवाददाता जब पीड़ित के घर पहुंचा तो वह दांस्ता सुनाते हुए फफक पड़ा। कंधे पर सिर रखकर खूब रोया। रोते-रोते पिता बोले नौबस्ता पुलिस ने खूब छकाया। चौकी और थाने में सुनवाई नहीं हुई तो पराग डेयरी स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंच कर शिकायत की। जब यह बात थाने के इंस्पेक्टर को पता लगी तो उसने कहा कि बहुत अधिकारियों के पास भाग रहे हो..जाओ नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। फिर सीपी से गुहार लगाने पहुंचे। तब रिपोर्ट दर्ज हुई।

कानपुर में पहले से रहता है आरोपी

सूत्र बताते हैं के आरोपी पहले से ही कानपुर में रहता है। क्योंकि एक माह में इतनी बड़ी वारदात वह नहीं कर सकता है। ऐसे में पुलिस आरोपी के कानपुर में रहने वाले रिश्तेदारों, परिचितों और दोस्तों का पता खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक उसके आपराधिक रिकार्ड की जानकारी नहीं मिल सकी है। जल्द ही सब कुछ पता लगा लिया जाएगा।

ऑडियो में सौदा करते सुनाई दे रहा आरोपी

पुलिस को केशव के मोबाइल पर कुछ ऑडियो मिले हैं। इनमें वह एक व्यक्ति से लड़की का सौदा करते हुए सुनाई दे रहा है। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें वह कह रहा है जैसी चाहोगे भेज देंगे। इससे केशव के सेक्स रैकेट चलाने का अनुमान पुलिस लगा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे।

भाई बोल रहा हूं, बस मोबाइल दे दो

पीड़िता किशोरी के पिता ने बताया वह केशव के परिचितों के लगातार आ रहे फोन से डर और दहशत में जी रहे हैं। उन पर लगातार दबावा बनाया जा रहा है। 1 सितंबर को केशव अपने दो साथियों संग बेटी को घेरकर खड़ा था। उसने बेटी का हाथ पकड़ रखा था। मौके पर वह पहुंचे तो केशव धमकाते हुए मोबाइल छोड़ कर भागने लगा। इसके बाद से कई लोगों ने मोबाइल लौटाने के लिए फोन किया है। एक ने कॉल कर कहा कि भाई बोल रहा हूं..उसका मोबाइल लौटा दो। पुलिस ने बताया कि किशोरी का मंगलवार को मेडिकल करा लिया गया। इसके साथ ही उसका कलमबंद बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ले जाया गया था। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मोबाइल में मौजूद वीडियो देखे गए हैं। आरोपित को पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। एक टीम फतेहपुर भी भेजी गई है। फतेहपुर से भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

परिवार ताला बंद कर फरार, गांव शर्मिंदा

केशव की तलाश में कानपुर से पुलिस की एक टीम उसके फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र के लहुरी सरांय स्थित घर पहुंची तो ताला लटका मिला। आरोपित का परिवार भी ताला बंदकर ताला बंद कर फरार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि केशव माता-पिता का इकलौता बेटा है। दो बहनें हैं। केशव जहानाबाद के एक कालेज से इंटर के बाद कानपुर चला गया था। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि केशव शुरू से ही स्वभाव का चंचल था। यहां भी उसके कुछ चर्चे थे, लेकिन इस तरह का कांड करेगा किसी को अंदाजा नहीं था।

डेढ़ माह पहले रहने आया था आरोपी

पीड़ित पिता ने बताया कि वह हंसपुरम नौबस्ता में परिवार के साथ पिछले नौ वर्षों से रह रहा है। पत्नी, 16 साल का बेटा और 14 वर्षीय बेटी भी साथ रहते हैं। बताया कि आरोपी एक से डेढ़ माह पहले वहां रहने आया है। दरअसल जहां आरोपी रहता है वहां भूतल पर अस्पताल संचालित होता है जबकि प्रथम तल पर आरोपी केशव उत्तम और दूसरे तल पर पीड़ित परिवार रहता है। अस्पताल में कैंटीन भी है जिसे आरोपी केशव चलाता है। अस्पताल संचालक युवक ने बताया कि बातचीत और व्यवहार से वह कभी ऐसा नहीं लगा।

