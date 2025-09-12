लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर कराता था देह व्यापार, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने किशोरी समेत अन्य लड़कियों से रेप कर वीडियो बनाकर उनसे देह व्यापार कराने के आरोपित नराधम केशव उत्तम को फतेहपुर के जहानाबाद स्थित एक होटल से दबोच लिया। आरोपित को लेकर टीम थाने आई है।

आरोपित फतेहपुर के जहानाबाद के लहुरी सराय गांव निवासी केशव उत्तम ने अस्पताल की कैंटीन में काम करने के दौरान छात्रा से दोस्ती की थी। इस बात की जानकारी होने पर छात्रा के परिजन ने विरोध किया तो उसने दूरी बना ली, लेकिन आरोपी ने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा। एक सितंबर को बेटी पढ़कर लौट रही थी, तभी त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास आरोपित ने एक साथी के साथ बेटी को रोक लिया। इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो वह परिवार के साथ मौके पर पहुंच गए। परिजन विरोध करते, इससे पहले आरोपी ने मोबाइल फोन थमा दिया और धमकाता हुआ भाग निकला।