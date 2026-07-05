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दारू पीकर बहुत मारता था; सोते वक्त पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी का कबूलनामा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर के मलवां थाना क्षेत्र में अधेड़ की जलकर मौत के मामले में पुलिस ने पत्नी प्रीति उर्फ विनीता को गिरफ्तार किया। महिला ने कबूल किया कि पति की शराब की लत, मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर उसने सोते समय बिस्तर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

दारू पीकर बहुत मारता था; सोते वक्त पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी का कबूलनामा

यूपी के फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र में चार दिन पहले अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रीति उर्फ विनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने पति की शराब की लत, आए दिन की मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर सोते समय बिस्तर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसने के कारण पति की बाद में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, 27 जून को असवार तारापुर गांव निवासी अवधेश उर्फ पवन की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई राजकुमार ने उसकी पत्नी प्रीति उर्फ विनीता के खिलाफ घरेलू विवाद में आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

दारू पीकर बुरी तरह पीटता था

थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। महिला के पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने कुछ रुपये दिए, लेकिन इस बात पर पति ने घर में तोड़फोड़ की, सब्जी फेंक दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया।

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पति को सोते वक्त जिंदा जलाया

महिला ने बताया कि बाद में उसने पड़ोस से रुपये उधार लेकर पति को दिए, जिसके बाद वह शराब खरीदकर ले आया। शराब पीने के बाद भी उसने गाली-गलौज और अपमान करना जारी रखा। रात में जब पति नशे की हालत में सो गया तो गुस्से और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसने कमरे में बिछी कथरी और बिस्तर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद लौटने पर पति गंभीर रूप से झुलसा हुआ मिला। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

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आरोपी महिला को जेल भेजा गया

पुलिस का कहना है कि महिला के बयान और जांच में मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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