वह बड़े बाप की औलाद है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, नशे में बिगड़ी बात और हो गया कत्ल

संक्षेप: लखीमपुर खीरी के गांव पहड़ियापुर निवासी अभय भास्कर को कोई अफसोस नहीं है कि उसने अपने जिगरी और चचेरे भाई रंजीत की हत्या कर दी है। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात को ही उसे दबोच लिया था।

Fri, 7 Nov 2025 06:33 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव पहड़ियापुर निवासी अभय भास्कर को कोई अफसोस नहीं है कि उसने अपने जिगरी और चचेरे भाई रंजीत की हत्या कर दी है। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की रात को ही उसे दबोच लिया था। उसके चेहरे पर न शिकन थी और न ही हाथों से कत्ल हो जाने का अफसोस। पुलिस ने जब उसे दबोचा, तब वह नशे में था। शुक्रवार सुबह जब पुलिस ने दोबारा वारदात की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसकी रंजीत से कोई रंजिश नहीं थी। नशे में पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उसको लगा कि अगर वह रंजीत को नहीं मरेगा तो रंजीत उसे मार देगा। इसीलिए उसने ये कदम उठाया।

धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गांव पहड़ियापुर निवासी 22 वर्षीय रंजीत की अभय भास्कर से अच्छी बनती थी। गांव में दोनों के घर आमने-सामने हैं। आर्थिक रूप से अभय मजबूत था। उसके पिता टीचर हैं। रंजीत गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी जी रहा था। घर का खर्च चलाने के लिए वह दिल्ली में नौकरी करता था। लेकिन जब वह गांव आता था तो अभय से बताता था कि उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। इसी लालच में अभय भी उसके साथ काम करने के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में पता चला कि रंजीत झाड़ू पोछा का काम करता है।

अभय ने यह काम करने से मना कर दिया। रंजीत ने अपने मालिक से बात करके अभय को दूसरी जगह नौकरी पर रखवा दिया। लेकिन वह काम नहीं कर पाया और घर वापस आ गया। गुरुवार को अभय ने रंजीत से कहा कि वह लखीमपुर चलेंगे और अपने हाथीपुर उत्तरी वाले घर पर पार्टी करेंगे। दोनों दोपहर में लखीमपुर आ गए। शाम को घर पर शराब पीना शुरू कर दिया। नशे में उनके बीच बातचीत शुरू हुई। रंजीत ने उसे ताना दिया कि वह बड़े बाप की औलाद है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात अभय को बुरी लगी और उनमें विवाद हो गया।

मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को किया बंद

विवाद बढ़ा तो अभय किचन से चाकू उठा लाया। रंजीत के गले और सीने पर कई प्रहार किए। जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शोर शराबे से आसपास के लोगों को घटना की भनक लगी। मोहल्ले के लोगों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे अभय भाग नहीं पाया। मोहल्ले वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। अभय घर का दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। वह दरवाजा तोड़कर जैसे ही अपनी बाइक लेकर भागा, तभी सामने से पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी निशान देही पर आला कत्ल चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया है।

शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से आला कत्ल चाकू भी बरामद हुआ है। उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी। नशे में विवाद हुआ और घटना हो गई। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है।

