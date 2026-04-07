इसने रेप किया है मेरा...वृंदावन में लड़की ने साधु पर लगाए गंभीर आरोप, रोते-चीखने का वीडियो वायरल
मथुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक नाबालिग लड़की रोते-चीखते हुए एक साधु वेशधारी पर रेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने उसे जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत काम किया।
UP News: यूपी के मथुरा के वृंदावन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक नाबालिग लड़की रोते-चीखते हुए एक साधु वेशधारी पर रेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने उसे जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत काम किया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
ये वायरल वीडियो परिक्रमा मार्ग के आसपास का है। वीडियो में नाबालिग दिखाई दे रही लड़की रोते-चीखते एक साधु वेशधारी पर रेप का आरोप लगा रही है। लड़की के इस सनसनीखेज आरोप ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। मेटा (फेसबुक) और इंस्टाग्राम समेत कई अन्य सोशल मीडिया पर ये वीडियो सोमवार को वायरल हो गया।
वीडियो में नाबालिग प्रतीत हो रही लड़की वहां से निकल रहे एक साधुवेशधारी पर आरोप लगा रही है कि इस बाबा ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका रेप किया है। वीडियो के साथ आरोपित बाबा की तस्वीर भी जोड़ी गई है। वायरल वीडियो में आरोप लगा रही लड़की सड़क पर भी लेट जाती है और मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करती है। वहीं, इस वीडियो को लेकर मथुरा पुलिस का कहना है कि ये मामला जैंत थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
गोरखपुर में घर में घुसकर युवती से रेप की कोशिश
उधर, गोरखपुर के शाहपुर इलाके में 20 साल की एक लड़की के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि एक व्यक्ति बहाना बनाकर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान कपड़े निकालकर गलत हरकत करने लगा। चीखने पर मां दौड़ते हुए आईं। उन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। शाहपुर थाने में पीड़ित लड़की ने घटना के 3 दिन बाद तहरीर दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रहमत अली की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें