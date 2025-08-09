झोलाछाप डॉक्टर ने फोटो एडिट कर फेसबुक पर कर दी अपलोड, दुखी हो लड़की ने की खुदकुशी

झोलाछाप नरेंद्र राजपूत का क्लीनिक है। उनकी बहन एक-दो बार नरेंद्र के क्लीनिक पर दवाई लेने गई थी। तभी नरेंद्र ने बहन से घर का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर वह अक्सर फोन करके परेशान करने लगा। नरेंद्र शादीशुदा भी है। उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह उनकी बहन को लगातार परेशान कर रहा था।

यूपी के बरेली में झोलाछाप ने दूसरे समुदाय की युवती का फोटो एडिट करके फेसबुक स्टोरी पर अपलोड कर दिया। इससे आहत होकर युवती ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती के भाई ने झोलाछाप के खिलाफ थाना सीबीगंज में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीबीगंज क्षेत्र निवासी समुदाय विशेष के युवक ने बताया कि उनके गांव में झोलाछाप नरेंद्र राजपूत का क्लीनिक है। उनकी 24 वर्षीय बहन एक-दो बार नरेंद्र के क्लीनिक पर दवाई लेने गई थी। तभी नरेंद्र ने बहन से घर का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर वह अक्सर फोन करके परेशान करने लगा। नरेंद्र शादीशुदा भी है, जिसका हवाला देकर उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह उनकी बहन को लगातार परेशान कर रहा था। गुरुवार को नरेंद्र ने उनकी बहन के फेसबुक से उसका फोटो निकाला और एडिट कर उसे अपने साथ बनाकर फेसबुक स्टोरी पर अपलोड कर दिया। यह जानकारी मिलने पर उनकी बहन काफी परेशान हो गई। उन लोगों ने काफी समझाया तो उसने गुरुवार शाम को खाना खाया।

युवती ने भाई ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को सुबह से ही उनकी बहन काफी परेशान थी और वे लोग उसे समझा रहे थे। दोपहर में घर के सभी पुरुष जुमा की नमाज पढ़ने चले गए और महिलाएं छत पर नमाज पढ़ रही थीं। इसी बीच वह कमरे के पंखे में फंदा बांधकर लटक गई। कुछ ही देर में वह नमाज पढ़कर लौटे तो उसे फंदे से लटका देखा और नीचे उतारा तो हल्की सांसें चल रही थीं। वे लोग उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी।