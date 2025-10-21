पहली पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, 8वें दिन छोड़कर भागा; पति के कई महिलाओं से संबंध

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में एक शख्स ने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद पति आठ दिन बाद छोड़ाकर भाग गया। महिला ने शख्स पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि पति के कई महिलाओं से संबंध है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में आईआईएम रोड मुबारकपुर में रहने वाली अंकिता श्रीवास्तव ने पति पर पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने और फिर आठ दिन बाद छोड़ाकर भाग जाने का आरोप लगाया है। अंकिता ने बताया कि उसे पता चला है कि पति के कई महिलाओं से संबंध है। अंकिता ने इस मामले में पति समेत चार ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर सैरपुर मनोज कोरी के मुताबिक अंकिता ने अपनी तहरीर में लिखा कि सात मार्च 2025 को उनका विवाह देहरादून के टर्नर रोड निवासी मनीष कमल के साथ हुई थी। मनीष मूल रूप से गाजीपुर जनपद के मंडी अकबराबाद रायगंज निवासी है। विवाह का आयोजन आईआईएम रोड विनायक मैरिज लान से हुआ था। घरवालों ने 15 लाख रुपये दहेज दिया था और करीब 35 लाख का खर्च किया। शादी के बाद विदा होकर सीधे गाजीपुर गई। वहां सास मीरा श्रीवास्तव, ससुर, ननद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगी। 10 लाख रुपये की मांग की, मांग पूरी न होने पर धमकाने लगी और पीटा। आठवें दिन पति छोड़कर चला गया।