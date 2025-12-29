Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHe jumped in front of a train. What did the young man say to his brother on the phone about his friend before his death?
ट्रेन के आगे लगा दी छलांग, मौत से पहले भाई से फोन पर दोस्त को लेकर क्या बोला युवक?

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। युवक ने ट्रेन आगे कूदने से पहले अपने भाई को किया। वजह भी जताई। युवक के परिवार ने मामले की शिकायत की है।

Dec 29, 2025 11:49 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में दोस्त से हुए झगड़े और मारपीट के बाद आहत 26 वर्षीय नितेश मिश्रा ने सोमवार सुबह हुसड़िया क्रासिंग के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौत से पहले उसने अपने भाई को फोन कर कहा कि दोस्तों ने उसे पीटा है। नितेश की पिता की तहरीर पर गोमतीनगर विस्तार थाने में उसके दोस्त अनमोल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

नितेश बीबीडी इलाके के एसटीपी चौराहा भैसुरा के रहने वाले थे। नितेश के बड़े भाई मुकेश के मुताबिक भाई खरगापुर स्थित 99 स्टोर में नौकरी करता था। सुबह भाई ने फोन कर बताया कि उसके दोस्त अनमोल ने उसे पीटा है। इससे बाद उसने फोन काट दिया। दोबारा फोन मिलाया तो रिसीव नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने फोन रिसीव कर जानकारी दी कि नितेश ने हुसड़िया क्रासिंग के पास ट्रेन के आगे कूद गया है। सूचना मिलते ही भागकर मौके पर पहुंचा। वहां से नितेश को आनन फानन पुलिस की मदद से लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नितेश के पिता अंजनी प्रसाद और अन्य परिवारीजन पहुंच गए। अंजनी प्रसाद ने गोमतीनगर विस्तार थाने में नितेश के दोस्त अनमोल और कुछ अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। इस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी दोस्त अनमोल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनमोल की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

नशे के विवाद में हुआ था झगड़ा :

इंस्पेक्टर ने बताया कि अनमोल और नितेश दोनों में दोस्ती थी। दोनों नशेबाजी करते थे। नशेबाजी के विवाद में ही उनके बीच झगड़ा हुआ था। पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुका था। सुबह भी दोनों मिले और उनके बीच विवाद के बाद मारपीट हुई थी।

क्रासिंग के पास बाइक फूंकने की कोशिश, लोगों ने समझाया :

मुकेश ने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो भाई अचेतावस्था में पड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि नितेश क्रासिंग के पास बाइक से पहुंचा था। उसने गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अपनी बाइक फूंकने की कोशिश की थी। यह देख राहगीरों ने उसे पकड़ा और समझाया था। इसके बाद नितेश रुक गया। एकाएक ट्रेन आती देख वह कूद गया।

Up News UP News Today Suicide News अन्य..
