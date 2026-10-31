वो खुद इंडिया गठबंधन नहीं हैं, मेरी बात राहुल से हुई; अखिलेश के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार
स्वामी मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर पूर्व मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मेरी बात कांग्रेस नेतृत्व से हुई है। वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले?
Swami Prasad Maurya: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत तेज हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं वाले सपा मुखिया अखिलेश के बयान पर पूर्व मंत्री ने तीखा पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, वो इंडिया गठबंधन नहीं हैं। मेरी बात कांग्रेस के नेतृत्व से हुई है। वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले। अखिलेश यादव के बयान को लेकर किए गए सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव इंडिया गठबंघन की एक पार्टी हैं। वो इंडिया गठबंधन नहीं है।
इंडिया गठबंधन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हैं। पार्टी में अंतिम फैसला उनका होता है। सपा मुखिया पर हमलावर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। ये कौन होते हैं हमको सर्टिफिकेट देने के लिए। इनके कोटे की सीटों पर टिकट मैंने मांगा ही नहीं है। हमारी बात कांग्रेस से हुई है। हमारी बात राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव गौतम से हुई है। इनसे तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। इतने ही ये लायक होते तो उत्तर प्रदेश में रहकर पहले मैं इनसे बात करता। राहुल जी से बात करने का औचित्य क्या था। इनके असली चेहरे को मैं समझ चुका हूं।
सपा मुखिया पर बरसे पूर्व मंत्री ने कहा, अखिलेश यादव की गंदी हरकतों के कारण मैंने सपा को छोड़ा था। सपा पीडीए की दुश्मन नंबर एक है। उन्होंने कहा, अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद को नहीं चाहते तो फिर किसको चाहते हैं। नथवानी को राज्यसभा भेजने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क उठे। उन्होंने कहा, नथवानी की जगह आजम की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहिए था। जब ये आजम खां के नहीं हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या होंगे। इसलिए हमे अखिलेश यादव के साथ की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे न तो टिकट मांगा है और न ही आगे मांगूगा।
क्या बोले थे अखिलेश यादव
पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब उनसे मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।
तीन अक्टूबर को राहुल से मिले थे स्वामी प्रसाद मौर्य
स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद स्वामी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सीटों को लेकर बाद में चर्चा की जाएगी। मौर्य ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जताई थी। इससे पहले मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर समाजवादी विचारधारा से भटकने और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। रामचरितमानस और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिए गए उनके बयानों के बाद सपा में विरोध हुआ था। मौर्य का आरोप था कि पार्टी नेताओं के हमलों और विरोध के दौरान नेतृत्व ने उनका बचाव नहीं किया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।