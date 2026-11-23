जमानत पर जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान ने ओवैसी पर तंज कसते हुए यूपी की 400 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिनके अपने राज्य में चार विधायक हैं, वे 400 सीटों पर लड़ने आ रहे हैं। पहले अपनी चार सीटों को पांच तो कर लीजिए।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने एक यट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होने ओवैसी की पार्टी के विधायकों की संख्या का जिक्र करते हुए यूपी की 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की नीयत पर सवाल उठाए। आजम खान ने कहा कि जिनके अपने राज्य में चार विधायक हों, वे 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। मैं तो उनके हौसले की कद्र करता हूं। वे फौलाद से बने हैं, शेर हैं।

उन्होंने कहा कि पहले अपनी चार सीटों को पांच तो कर लीजिए। आजम ने ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं से उनकी गुजारिश है कि अक्ल से काम लें। वे उन पर भी तरस खाएं और खुद पर भी रहम करें। आजम ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए बेहतर है कि लोग अपनी हदों में रहें और उनकी तकदीरों से न खेलें।

अब्दुल अल्लाह का नाम, माफी मांगे ओवैसी आजम खान ने अपने बयान में 'अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा' वाली टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अब्दुल अल्लाह का नाम है। अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम और अब्दुल रज्जाक जैसे नामों के जरिए उन्होंने धार्मिक पहचान को लेकर ऐसी बयानबाजी करने वालों से तौबा करने और माफी मांगने की बात कही। आजम ने कहा कि अगर हमारी पहचान करानी थी तो मुन्ना भाई से करा देते, उनसे भी हम पहचान लिए जाते।

पहले 4 सीटों को 5 कर लीजिए- आजम उन्होंने सवाल उठाया कि महज चंद वोटों और किसी को खुश करने के लिए धर्म को इस तरह रुसवा क्यों किया जा रहा है। आजम खान ने कहा कि उनका मिशन अब सबको मालूम हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी ओवैसी की पार्टी का बने, लेकिन उससे पहले अपनी चार सीटों को पांच तो कर लीजिए।