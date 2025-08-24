विधायक की कॉल पर ‘लड़खड़ाए’ तो नपे, डीएम को भेज दी वॉयर रिकॉर्डिंग; ऐक्शन की तैयारी

डीएम कानपुर ने जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। दरअसल, विधायक से फोन पर बात के दौरान लड़खड़ाना उन्हें महंगा पड़ गया। मंगलवार रात जब विधायक ने खाद की समस्या के बारे में उनसे पूछा, तो वे सही से जवाब नहीं दे पाए। विधायक ने इस बातचीत की वॉयस रिकॉर्डिंग डीएम को भेज दी।

खाद वितरण में लापरवाही और विधायक से फोन पर नशे में बात करने के आरोप में कानपुर के जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। डीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है।

क्या है मामला? मंगलवार रात विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने क्षेत्र में खाद की किल्लत को लेकर कृषि अधिकारी अमर सिंह को फोन किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान अधिकारी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी और वह सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। विधायक ने इस बातचीत की वॉयस रिकॉर्डिंग डीएम को भेज दी। इसके अलावा, अगले दिन की बैठक से भी अमर सिंह बिना बताए गैर-हाजिर रहे। उपनिदेशक कृषि की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि, डीएम ने इस मामले पर मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं, जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह का फोन भी बंद मिला।

छुट्टी पर चले गए अधिकारी विधायक से फोन पर नशे में बातचीत करने और बैठक से गैर-हाजिर रहने के मामले में जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस घटना के बाद वह अचानक मेडिकल लीव पर चले गए हैं।

क्या हुआ बैठक में? कानपुर में हुई एक अहम बैठक में जब कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे तो जिला कृषि अधिकारी अमर सिंह गायब थे। इस दौरान डीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों को अमर सिंह और विधायक अभिजीत सिंह सांगा के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई। इस रिकॉर्डिंग में अमर सिंह की लड़खड़ाती हुई आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही थी।

कार्रवाई की खबर सुनते ही छुट्टी पर गए अधिकारी दावा किया जा रहा है कि जैसे ही अमर सिंह को अपने खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति ने की खबर मिली, वह शनिवार को अचानक मेडिकल लीव पर चले गए। इस पर डीएम ने विभागीय काम सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे अधिकारी को चार्ज सौंपने का निर्देश दिया है। उपनिदेशक कृषि ने भी इस संबंध में निदेशालय को पत्र भेजा है।

विधायक ने क्या कहा? विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में खाद की समस्या को लेकर अमर सिंह को फोन किया था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाए। विधायक का आरोप है कि वह नशे में होने के कारण ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग डीएम को भेज दी थी।

खाद वितरण के दौरान भगदड़ में कट गई किसान की ऊंगली वहीं कानपुर के ही शिवराजपुर के सखरेज गांव में साधन सहकारी समिति में खाद वितरण के दौरान मची भगदड़ में एक युवक के हाथ की अंगुली कट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। वहीं, पीड़ित ने सचिव के करीबी पर आरोप लगाया है।

शिवराजपुर के सखरेज गांव का पवन मिश्रा साधारण किसान है। पीड़ित का आरोप है कि वह एक सप्ताह से चार बोरी खाद के लिए गांव की साधन सहकारी समिति के चक्कर लगा रहा है। शुक्रवार सुबह से भी वह समिति के बाहर लाइन में लगा था। शाम तक उसे खाद नहीं मिली। आरोप है कि शाम करीब पांच बजे खाद वितरण करने वाले सचिव का करीबी जबरदस्ती अंदर घुस गया। और अपने चहेतों को खाद देकर खिड़की-गेट बंद करने लगा। इतने में ही पीड़ित का हाथ एक खिड़की में दब गया। चीख-पुकार मचने पर पांच मिनट बाद सचिव ने खिड़की खोली।

तब तक उसके हाथ की एक अंगुली का हिस्सा अलग हो चुका था। इतने में ही सचिव का करीबी फरार हो गया। और सचिव ने बिना कागज लिए पीड़ित को चार बोरी खाद दे दी। इंस्पेक्टर शिवराजपुर वरुण शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नायब तहसीलदार शिवराजपुर रंजीत यादव ने बताया कि सचिव की बहुत शिकायतें मिल रहीं हैं, पीड़ित का बयान और मौके पर जांच कर कार्रवाई करेंगे।

खाद समस्या के लिए कॉल सेंटर खाद संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कानपुर में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित एवं प्रभावी निदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। किसान इन नंबरों पर काल कर सकते हैं।

अरविन्द सिंह 9793183550,शिवम 6393775438