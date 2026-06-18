2 साल पहले पंचायत में मुंह काला हुआ पर भी नहीं सुधरा, बुजुर्ग की असलियत इतनी खौफनाक कि..
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक बुजुर्ग का 2 साल पहले पंचायत में मुंह काला हुआ पर भी नहीं सुधरा। इस बुजुर्ग की असलियत इतनी खौफनाक होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था।
यूपी के पीलीभीत में शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां जिसे पूरा गांव एक बुजुर्ग के रूप में सम्मान देता था, उसकी असलियत इतनी खौफनाक होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। नौ वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे 66 वर्षीय मोहम्मद उमर की हरकतों से अब धीरे-धीरे पर्दा उठने लगा है। पुलिस जब तफ्तीश के लिए गांव पहुंची, तो दबी जुबान में रहने वाले ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
ग्रामीणों ने पुलिस और मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी का यह पहला गुनाह नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से विकृत मानसिकता का शिकार रहा है, जिसे सामाजिक लोक-लाज के चलते दबाया जाता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक, करीब दो साल पहले आरोपी ने अपने ही परिवार की एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी। मामला जब बढ़ा, तो थाने जाने के बजाय गांव में पंचायत बैठी। पंचायत ने आरोपी का मुंह काला कर उसे सजा भी दी थी, लेकिन पारिवारिक मामला होने के कारण पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इसी चुप्पी का फायदा उठाकर आरोपी की हिम्मत बढ़ती गई।
पालतू बकरी के साथ भी एक बार की है घिनौनी हरकत
इसके अलावा आरोपी ने अपनी पालतू बकरी के साथ भी एक बार घिनौनी हरकत करके विकृत मानसिकता का परिचय दिया है। अब पुलिस ग्रामीणों के इन बयानों को केस डायरी और चार्जशीट का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। आरोपी का यह आपराधिक इतिहास कोर्ट में उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने में मददगार साबित होगा।
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले की तलाश:
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 66 वर्षीय मुख्य आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं, इस मामले का आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले गांव के ही संदिग्ध युवकों को चिह्नित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
गांव और रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात:
्घटना की संवेदनशीलता के कारण पुलिस पूरी तरह से सर्तकता बरत रही है। मंगलवार रात से ही पीड़िता के गांव और आरेापी के गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें