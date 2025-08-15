पहली पत्नी से तलाक देकर की दूसरी शादी, अब तीसरे से लड़ा रहा इश्क

राजधानी लखनऊ में पहली पत्नी को तलाक देकर युवक ने दूसरी शादी कर ली और अब दूसरी पत्नी को तलाक देकर तीसरी महिला से इश्क लड़ा रहा है। विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराया है।

राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके में पहली पत्नी को तलाक देकर युवक ने दूसरी शादी कर ली और अब दूसरी पत्नी से तलाक मांग तीसरी महिला से इश्क लड़ा रहा है। मामला संज्ञान में आने पर विवाहिता ने दहेज की मांग, प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोपों को लेकर पति सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बुधवार को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

फर्रूखाबाद के फतेहगढ़ की मूल निवासी शालू मौजूदा समय में पीजीआई के बाबूखेड़ा में रहकर नौकरी करती है। आरोप है कि 24 जून 12 को यहीं के निवासी आशुतोष से शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी की गई। दोनों परिवारों के बीच आपसी बातचीत से भी मामले को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन शालू की मुश्किलें कम नहीं हुईं। शालू का आरोप है कि पति ने पहली पत्नी को तलाक देकर उससे शादी की थी। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अब उसका पति दूसरी महिला के चक्कर में है। बताया कि आशुतोष से उसकी एक बेटी भी हुई, फिर भी उसके साथ ससुरावालों के व्यवहार ठीक नहीं हुआ।