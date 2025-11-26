बेटी का नाम भी नहीं रख पाया था और चली गई जान, हादसे में जान गंवाने वालों की दर्दनाक कहानी
यूपी के लखीमपुर खीरी में बुधवार को हादसा हो गया। एक कार पुल के नीचे गिर गई। जिसमें बहराइच के पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक व्यक्ति ऐसा था, जिसकी बेटी का नामकरण था, लेकिन वह भी अधूरा रह गया।
लखीमपुर खीरी में कार हादसे में मरने वालों में से सबसे दर्दनाक कहानी बहराइच के घनश्याम की है। उसकी एक दो माह की बेटी है। वह अपनी बेटी का नामकरण भी नहीं कर पाया गया। इससे पहले ही उसकी हादसे में जान चली गई। उसके परिजन बिलख-बिलख कर रो पड़े। बहराइच जिले के थाना सुजौली क्षेत्र के गांव तेलागौढ़ी निवासी 27 वर्षीय घनश्याम पुत्र बुल्लू की शादी दो साल पहले हो गई थी। गिरजा बैराज निवासी धमश्याम सिंचाई विभाग में कर्मचारी था। घनश्याम की पत्नी ललिता को दो माह पहले बच्ची का जन्म हुआ था। उसका अभी नामकरण भी नहीं हुआ था। मंगलवार को घनश्याम अपने चचेरे भाई जितेंद्र के साथ सलेमपुर कोन लखीमपुर एक शादी में शामिल होने के लिए आया था।
घर वापस जाते समय उसकी कार सोंती नदी में गिर गई। हादसे में उनकी जान चली गई। हादसे की जानकारी जब घरवालों को हुई तो उनमें कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया। बहराइच जिले के थाना सुजौली क्षेत्र के गांव तेलागौढ़ी निवासी घनश्याम के चचेरे भाई 24 वर्षीय पुत्र जितेन्द्र मजदूरी करता था। पिता भी मजदूरी करते हैं। जितेंद्र कुल तीन भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़े रविंद्र उनसे छोटे सतेंद्र और उनसे छोटे जितेंद्र थे, जिनकी मौत हुई है। जितेंद्र की दो बहन है जिसकी एक की शादी करीब आठ वर्ष पहले हो चुकी है वही सबसे छोटी एक और बहन है जिसकी शादी होनी बाकी थी।
तीन बच्चों के पिता थे लालजी
बहराइच जिले के थाना सुजौली क्षेत्र के गांव सिसिनपुरवा निवासी मेवा लाल का 37 वर्षीय बेटा लाल जी भी सिंचाई विभाग में तैनात थे। चौधरी चरण सिंह यानी गिरजा बैराज पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। लालजी शादीशुदा थे। इनकी एक लड़की और दो लड़के हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम प्रीति है, जबकि लड़कों का नाम राज है। सबसे छोटे विशाल है। सभी बच्चे अभी पढ़ाई करते हैं। बाकी परिवार के लोग खेती-बाड़ी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं।
मृतक आश्रित कोटे से लगी थी नौकरी
ग्राम प्रधान चहलवा प्रीतम निषाद ने बताया कि मृतकों में तीन कर्मचारी मृतक आश्रित थे। मृतक घनश्याम, लालजी और सुरेन्द्र मृतक आश्रित के तहत नौकरी कर रहे थे। ये सब अपने पिता की मौत के बाद उनके आश्रित होने के नाते नौकरी कर रह थे।
जिनके घर शादी थी उनकी डिटेल
हादसे में जान गंवाने वाले पांचों लोग बहराइच से लखीमपुर एक शादी में आए थे। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी सर्वेश के घर पर सर्वेश की भतीजी पारुल की शादी थी। सर्वेश भी गिरजापुरी बैराज कैलाशपुरी में कार्यरत है। इन्हीं के घर शादी समारोह में शामिल होने के सदर कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद स्थित एक पैलेस में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सभी लोग कार किराए पर लाए थे।