Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHe cant even village headman he became MLA through deception Ramgopal Yadav attacked BJP leader Sangeet Som
ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते, विधायक तो धोखे से बन गए, संगीत सोम पर हमलावर हुए रामगोपाल यादव

ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते, विधायक तो धोखे से बन गए, संगीत सोम पर हमलावर हुए रामगोपाल यादव

संक्षेप:

सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सपा नेता वसीम चौधरी की दो बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान रामगोपाल ने भाजपा पर प्रहार किया।

Jan 04, 2026 05:04 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इटावा पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हमला बोल दिया। संगीत सोम द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर रामगोपाल ने कहा, ऐसे नेताओं के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। न विकास की बात करते हैं और न ही जनता के वास्तविक मुद्दों से उनका कोई सरोकार है। रामगोपाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने संगीत सोम पर तंज कसते हुए कहा, उनकी ग्राम प्रधान तक बनने की हैसियत नहीं है, विधायक तो धोखे से बन गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सपा नेता वसीम चौधरी की दो बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान रामगोपाल ने भाजपा पर प्रहार किया। इसदौरान उन्होंने देश–विदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, खेलों में राजनीति और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भी बेबाक बयान दिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होना गलत है।

ये भी पढ़ें:पंकज चौधरी के दौरे में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, स्वागत में नहीं पहुंचे कई नेता

मानवाधिकारों का उल्लंघन स्वीकार नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं भी स्वीकार्य नहीं है और भारत हमेशा शांति व सौहार्द का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में राजनीति करने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। खेलों में राजनीति के मुद्दे पर बोलते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में राजनीति घुसाने का काम कर रही है, यहां तक कि खेल भी इससे अछूते नहीं रहे।

ये भी पढ़ें:आठ घंटे के लिए रिमांड पर लिए गए पूर्व विधायक दीपनारायण, सपा नेता को गई पुलिस

खेल की बात खेल की तरह दबा देना चाहिए

रामगोपाल यादव ने कहा, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि खेल को खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से। उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले होते हैं, तब भी हमारे खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हैं। खिलाड़ियों को दुनिया के सामने एक स्पोर्ट्समैन के रूप में पेश किया जाता है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत। खेलों में राजनीति से न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है, बल्कि देश की छवि भी प्रभावित होती है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Etawah News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |