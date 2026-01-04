ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते, विधायक तो धोखे से बन गए, संगीत सोम पर हमलावर हुए रामगोपाल यादव

संक्षेप: सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सपा नेता वसीम चौधरी की दो बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान रामगोपाल ने भाजपा पर प्रहार किया।

इटावा पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर हमला बोल दिया। संगीत सोम द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर रामगोपाल ने कहा, ऐसे नेताओं के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। न विकास की बात करते हैं और न ही जनता के वास्तविक मुद्दों से उनका कोई सरोकार है। रामगोपाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने संगीत सोम पर तंज कसते हुए कहा, उनकी ग्राम प्रधान तक बनने की हैसियत नहीं है, विधायक तो धोखे से बन गए हैं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सपा नेता वसीम चौधरी की दो बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान रामगोपाल ने भाजपा पर प्रहार किया। इसदौरान उन्होंने देश–विदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, खेलों में राजनीति और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भी बेबाक बयान दिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होना गलत है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन स्वीकार नहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं भी स्वीकार्य नहीं है और भारत हमेशा शांति व सौहार्द का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में राजनीति करने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। खेलों में राजनीति के मुद्दे पर बोलते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में राजनीति घुसाने का काम कर रही है, यहां तक कि खेल भी इससे अछूते नहीं रहे।