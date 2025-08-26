पति से दोस्ती की, सरकारी नौकरी का वादा कर पत्नी से बनाने लगा संबंध; जमीन भी बिकवा दी

उसने दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई। उसे सरकारी नौकरी का झांसा दिया। फिर ऐसे हालात बना दिए कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो राजी हो गई। यही नहीं उसने अपने दोस्त की पत्नी के मायके की पुश्तैनी जमीन भी बिकवा दी और 28 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करते हुए ऐसा विश्वासघात किया कि एक हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इस शख्स ने जिससे दोस्ती की उसी की पत्नी पर बुरी नजर रखने लगा। उसने सरकारी नौकरी का झांसा देकर दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई और फिर ऐसे हालात बना दिए कि वो शारीरिक संबंध बनाने को राजी हो गई। यही नहीं इस शख्स ने अपने दोस्त की पत्नी के मायके की पुश्तैनी जमीन भी बिकवा दी और 28 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक गोरखपुर के जंगलधूषण टोला, बड़ी रेतवहिया निवासी अजय निषाद (उम्र 22 वर्ष) की महिला के पति से दोस्ती थी। घर आने-जाने के दौरान उसने महिला को सफाईकर्मी की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दे दिया। इसके बाद नौकरी की प्रक्रिया के नाम पर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर ऐसे हालात बनाए कि महिला से शारीरिक संबंध बन गए। वह महिला का लगातार यौन शोषण करने लगा।

यही नहीं इसके बाद महिला के मायके कप्तानगंज (कुशीनगर) थाना क्षेत्र के सोमली गांव स्थित 42 डिस्मिल जमीन बिकवा दी। इसके बदले 28 लाख रुपये मिले। आरोप है कि अजय महिला को अपने साथ पादरी बाजार स्थित बैंक ले गया जहां नया खाता खुलवाने के बाद आरोपित ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया और यूपीआई बनाकर खाते से रुपये निकाल लिए।