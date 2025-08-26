he befriended the husband and started having relations with the wife by promising her a government job पति से दोस्ती की, सरकारी नौकरी का वादा कर पत्नी से बनाने लगा संबंध; जमीन भी बिकवा दी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
उसने दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई। उसे सरकारी नौकरी का झांसा दिया। फिर ऐसे हालात बना दिए कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो राजी हो गई। यही नहीं  उसने अपने दोस्त की पत्नी के मायके की पुश्तैनी जमीन भी बिकवा दी और 28 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरTue, 26 Aug 2025 08:22 PM
यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करते हुए ऐसा विश्वासघात किया कि एक हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इस शख्स ने जिससे दोस्ती की उसी की पत्नी पर बुरी नजर रखने लगा। उसने सरकारी नौकरी का झांसा देकर दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ाई और फिर ऐसे हालात बना दिए कि वो शारीरिक संबंध बनाने को राजी हो गई। यही नहीं इस शख्स ने अपने दोस्त की पत्नी के मायके की पुश्तैनी जमीन भी बिकवा दी और 28 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक गोरखपुर के जंगलधूषण टोला, बड़ी रेतवहिया निवासी अजय निषाद (उम्र 22 वर्ष) की महिला के पति से दोस्ती थी। घर आने-जाने के दौरान उसने महिला को सफाईकर्मी की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दे दिया। इसके बाद नौकरी की प्रक्रिया के नाम पर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर ऐसे हालात बनाए कि महिला से शारीरिक संबंध बन गए। वह महिला का लगातार यौन शोषण करने लगा।

यही नहीं इसके बाद महिला के मायके कप्तानगंज (कुशीनगर) थाना क्षेत्र के सोमली गांव स्थित 42 डिस्मिल जमीन बिकवा दी। इसके बदले 28 लाख रुपये मिले। आरोप है कि अजय महिला को अपने साथ पादरी बाजार स्थित बैंक ले गया जहां नया खाता खुलवाने के बाद आरोपित ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया और यूपीआई बनाकर खाते से रुपये निकाल लिए।

यहीं नहीं महिला का एटीएम कार्ड भी अपने पास रख लिया था। एक अगस्त को महिला जब बैंक पहुंची तो उसे जालसाजी की जानकारी हुई। आरोप है कि रुपये मांगने पर अजय धमकी देने लगा। शिकायत पर पिपराइच थाना पुलिस ने 21 अगस्त को दुष्कर्म और जालसाजी का केस दर्ज किया। एसओ पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

