विदेश ऐप के जरिए हवाला का कारोबार, खपा दी करोड़ों की ब्लैकमनी; 15 हिरासत में

यूपी के बरेली में प्रतिबंधित विदेशी ऐप के जरिए हवाला से करोड़ों रुपए की ब्लैकमनी खपा दिए जाने की खबर सामने आई है। पुलिस ने बरेली के खटेली गांव में छापा मारकर 15 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है।

बरेली (फरीदपुर), संवाददाता। प्रतिबंधित विदेशी ऐप के जरिये यूएसडीटी में माइनिंग और हवाला से करोड़ों रुपये का ब्लैकमनी खपा दी गई। इस मामले में बरेली में एसओजी और भुता पुलिस की संयुक्त टीम ने खटेली गांव में छापा मारकर करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए संदिग्धों को गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक बीते दिनों दूसरे राज्य की पुलिस ने विदेशी एप बात और टांका के जरिये यूएसडीटी कॉइन खरीदने वाले गैंग से जुड़े एक सरगना को गिरफ्तार किया था। इन एप का संबंध विदेश में बैठे लोगों से बताया जा रहा है, जिनके जरिये हवाला की रकम को व्हाइट मनी में बदलने का धंधा भी किया जाता है। पहली कार्रवाई के बाद पुलिस की नजर में भुता का खटेली गांव आया। पता चला कि इस गांव के लोग भी बात और टांका एप से जुड़े हैं। महज डेढ़ सौ की आबादी वाले छोटे से गांव में दो साल में कुछ ही लोगों के खाते में करीब 25 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन होने की बात सामने आई। इस पर सोमवार की रात एसओजी और भुता पुलिस की संयुक्त टीम ने खटेली गांव में दबिश दी। टीम ने घेराबंदी कर गांव के 15 लोगों को सोते समय ही घरों से उठाकर अपनी हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके मोबाइल भी कब्जे में लिए। इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई और इससे जुड़े कई लोग वहां से भाग निकले। इस मामले में भुता इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि एसओजी की टीम ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जांच की जा रही है।

दो साल से धंधा, बनाई करोड़ों की प्रॉपर्टी भुता के खटेली गांव में आजादी से आज तक साठ हत्याएं हो चुकी हैं। पूरा गांव तबाह हो चुका था। गांव के तमाम घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तमाम महिलाएं विधवा का जीवन जी रही हैं। कुछ लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन पिछले करीब दो साल से गांव में अचानक ही कुछ घरों में अप्रत्याशित रूप से तरक्की शुरू हो गई। गांव के अंदर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गईं। एक-एक घर में चार से पांच एसी लगे हुए हैं।

गोपनीय स्थान पर रखकर संदिग्धों से पूछताछ पुलिस ने पकड़े गए लोगों को अज्ञात स्थान पर रखा है। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया और कुछ को उनके परिजन की सुपुर्दगी में देकर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। मगर इस कार्रवाई से गांव में खलबली मची है। ग्रामीणों ने बताया कॉइन खरीदकर बेचने के कारोबार में कई महिलाएं भी लगी हैं। घर में दोहरी कमाई होने की वजह से गांव की जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं।