UP Weather: कहीं बिजली गिरी, कहीं खंभे गिरे; यूपी में आंधी-बारिश का कहर, 12 लोगों की मौत

यूपी में शनिवार को आंधी-बारिश और बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी मंडल में पांच लोगों ने जान गंवाई। कासगंज में लिंटर गिरने से तीन और लखनऊ में जर्जर दीवार ढहने से छह वर्षीय बच्ची की मौत हुई। मौसम विभाग ने अब तापमान बढ़ने की संभावना जताई है।

यूपी में आंधी-बारिश ने शनिवार को कई जिलों में कहर बरपाया। अलग-अलग हादसों में 12 लोगों की जान चली गई। हादसों का सबसे ज्यादा असर वाराणसी और आसपास के जिलों में देखने को मिला, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई। कासगंज में मकान का लिंटर गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों व सोरों में मकान का छज्जा गिरने से एक युवक की जान चली गई। वहीं, बाराबंकी में विद्युत पोल गिरने से महिला और लखनऊ में जर्जर दीवार ढहने से मासूम की मौत हो गई। आंधी-पानी से प्रयागराज में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद अब तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। लखनऊ की मदेयगंज निवासी जोया (6) बारिश के बीच कुछ सामान लेने निकली थी। इस दौरान पड़ोस में एक खाली प्लाट की जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई जिसकी चपेट में जोया और एक बुजुर्ग आ गए।

मलबे में दबने से मासूम बच्ची की मौत परिजनों ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से मलबे में दबे बच्ची और बुजुर्ग को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में पास के राजधानी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने जोया को मृत घोषित कर दिया। कासगंज में सिढ़पुरा के शेखुपुरा में शनिवार की सुबह चार बजे बजे आसमान में गड़गड़ाहट के साथ आई आंधी व बारिश सिढ़पुरा के शेखुपुरा गांव में एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई। जिस समय आंधी बारिश आई, उस समय वीरभान सिंह अपने परिवार के साथ मकान में सो रहे थे। बारिश के दौरान मकान का लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया। लिंटर के मलबे में दबने से वीरभान, वीरभान की पत्नी नीलम व पुत्री काव्या (3)की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घटना सोरों के गांव उर्केरी हुई। यहां मकान का छज्जा गिरने से गांव के नन्नू उर्फ देवी राम की मौत हो गई।