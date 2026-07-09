एसएसपी को मेरे साथ गाड़ी में बंद करा दो, फिर…वकील ने पीआरओ को फोन पर दी धमकी

यूपी के मेरठ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी द्वारा थप्पड़ बरसाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इन दिनों एसएसपी मेरठ के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में है। इसी बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एसएसपी के पीआरओ को वकील धमकी देता नजर आया।

Meerut News: एसएसपी मेरठ के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एसएसपी अविनाश पांडेय द्वारा पहले भीड़ में कई लोगों को थप्पड़ मारने और फिर बंदी वाहन में घुसकर रवि गौतम को पीटने की वीडियो वायरल हो रही हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तमाम कमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, एक व्यक्ति ने एसएसपी के सीयूजी नंबर पर कॉल कर धमकी भी दी है। बुधवार को कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडेय ने थप्पड़ बरसाए थे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी थीं।

थोड़ी देर बाद हिरासत में लिए गए आरोपी रवि गौतम को बंदी वाहन के अंदर घुसकर एसएसपी ने थप्पड़ लगाए थे। इस थप्पड़ की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद से पूरे प्रदेश में दलित राजनीति गरमा गई है, तमाम पार्टी और संगठन इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। एक ओर अखिलेश यादव ने पुलिस के खिलाफ ट्वीट कर सरकार को घेरा है तो दूसरी ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने थप्पड़ कांड को आपत्तिजनक बताते हुए मेरठ आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 जुलाई यानी शुक्रवार को मेरठ में ललिता गौतम के परिजनों से मिलने का भी ऐलान किया है। वहीं, पुलिस भी अलर्ट हो गई है और आसपा के पदाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।

एसएसपी के सीयूजी नंबर पर अधिवक्ता ने किया कॉल मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय के सीयूजी नंबर पर बुधवार रात खुद को वकील बताने वाले ने कॉल कर उनके पीआरओ को धमकी उी। कॉल करने वाले ने अपना नाम अधिवक्ता नरेंद्र चौधरी बताया। कॉल एसएसपी के पीआरओ इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने उठाया। कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि कप्तान साहब जैसे गाड़ी में चढ़े थे और एक वकील को थप्पड़ मार रहे थे वैसे एक बार मेरी भी अकेले में उनसे मुलाकात करा दीजिए और गेट बाहर से बंद कर दीजिए। देखते हैं, कौन बाहर आता है। पीआरओ ने बातचीत के बाद अधिकारियों को सूचना दी। कॉलर की जानकारी के लिए सर्विलांस सेल और साइबर सेल को लगाया गया है।

फोन पर ये हुई बातचीत कॉलर - पीआरओ साहब नमस्कार।

पीआरओ - जी नमस्कार, बताएं।

कॉलर - पीआरओ साहब आप ठीक हैं।

पीआरओ - हां ठीक हूं, आप बताइए।

कॉलर - मैं यह कह रहा हूं कि जैसे कप्तान साहब गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी भी अकेले में मुलाकात करा दीजिए खुले मैदान में।

पीआरओ - क्या कॉलर - मैं भी एडवोकेट बात कर रहा हूं, मुझे और कप्तान को गाड़ी में बंद कर दीजिए और बाहर से कुंडी लगा दीजिए। फिर देखते हैं कौन बाहर निकलता है?

पीआरओ - आप धमकी दे रहे हो? कॉलर - धमकी नहीं, लेकिन यह बढ़िया बात नहीं है।

पीआरओ - धमकी दे रहे हो यार, क्या बात है।

कॉलर - पीआरओ साहब, आप बताइए बढ़िया बात है क्या ये।

पीआरओ - क्या बात करते हो यार, यहां खुली गुंडई हो रही है।

कॉलर - तो कप्तान साहब वकील को चांटा कैसे मार रहे हैं, और यह वीडियो भी हैं।

पीआरओ - 5 घंटे तक रोड जाम किया यार, आप कैसी बात कर रहे हो।