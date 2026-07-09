Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसएसपी को मेरे साथ गाड़ी में बंद करा दो, फिर…वकील ने पीआरओ को फोन पर दी धमकी

By Dinesh Rathour
मेरठ, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

यूपी के मेरठ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी द्वारा थप्पड़ बरसाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इन दिनों एसएसपी मेरठ के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में है। इसी बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एसएसपी के पीआरओ को वकील धमकी देता नजर आया। 

Meerut News: एसएसपी मेरठ के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एसएसपी अविनाश पांडेय द्वारा पहले भीड़ में कई लोगों को थप्पड़ मारने और फिर बंदी वाहन में घुसकर रवि गौतम को पीटने की वीडियो वायरल हो रही हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तमाम कमेंट किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, एक व्यक्ति ने एसएसपी के सीयूजी नंबर पर कॉल कर धमकी भी दी है। बुधवार को कलक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडेय ने थप्पड़ बरसाए थे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी थीं।

थोड़ी देर बाद हिरासत में लिए गए आरोपी रवि गौतम को बंदी वाहन के अंदर घुसकर एसएसपी ने थप्पड़ लगाए थे। इस थप्पड़ की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद से पूरे प्रदेश में दलित राजनीति गरमा गई है, तमाम पार्टी और संगठन इस मामले में मैदान में उतर आए हैं। एक ओर अखिलेश यादव ने पुलिस के खिलाफ ट्वीट कर सरकार को घेरा है तो दूसरी ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने थप्पड़ कांड को आपत्तिजनक बताते हुए मेरठ आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 जुलाई यानी शुक्रवार को मेरठ में ललिता गौतम के परिजनों से मिलने का भी ऐलान किया है। वहीं, पुलिस भी अलर्ट हो गई है और आसपा के पदाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:मेरठ छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड पर हंगामा, SSP ने लोगों पर बरसाए तमाचे

एसएसपी के सीयूजी नंबर पर अधिवक्ता ने किया कॉल

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय के सीयूजी नंबर पर बुधवार रात खुद को वकील बताने वाले ने कॉल कर उनके पीआरओ को धमकी उी। कॉल करने वाले ने अपना नाम अधिवक्ता नरेंद्र चौधरी बताया। कॉल एसएसपी के पीआरओ इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने उठाया। कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि कप्तान साहब जैसे गाड़ी में चढ़े थे और एक वकील को थप्पड़ मार रहे थे वैसे एक बार मेरी भी अकेले में उनसे मुलाकात करा दीजिए और गेट बाहर से बंद कर दीजिए। देखते हैं, कौन बाहर आता है। पीआरओ ने बातचीत के बाद अधिकारियों को सूचना दी। कॉलर की जानकारी के लिए सर्विलांस सेल और साइबर सेल को लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:कलक्ट्रेट बवाल में बड़ी कार्रवाई: आठ आरोपी भेजे गए जेल, ललिता का गांव सील

फोन पर ये हुई बातचीत

कॉलर - पीआरओ साहब नमस्कार।

पीआरओ - जी नमस्कार, बताएं।

कॉलर - पीआरओ साहब आप ठीक हैं।

पीआरओ - हां ठीक हूं, आप बताइए।

कॉलर - मैं यह कह रहा हूं कि जैसे कप्तान साहब गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी भी अकेले में मुलाकात करा दीजिए खुले मैदान में।

पीआरओ - क्या

कॉलर - मैं भी एडवोकेट बात कर रहा हूं, मुझे और कप्तान को गाड़ी में बंद कर दीजिए और बाहर से कुंडी लगा दीजिए। फिर देखते हैं कौन बाहर निकलता है?

पीआरओ - आप धमकी दे रहे हो?

कॉलर - धमकी नहीं, लेकिन यह बढ़िया बात नहीं है।

पीआरओ - धमकी दे रहे हो यार, क्या बात है।

कॉलर - पीआरओ साहब, आप बताइए बढ़िया बात है क्या ये।

पीआरओ - क्या बात करते हो यार, यहां खुली गुंडई हो रही है।

कॉलर - तो कप्तान साहब वकील को चांटा कैसे मार रहे हैं, और यह वीडियो भी हैं।

पीआरओ - 5 घंटे तक रोड जाम किया यार, आप कैसी बात कर रहे हो।

कॉलर - मैं तो यही कह रहा हूं आपसे, कि एक बार मुझे गाड़ी में कप्तान साहब के साथ बंद करा दीजिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Meerut News Audio Viral UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।