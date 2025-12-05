Hindustan Hindi News
मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ नहीं तो.., महिला सिपाही को बार-बार आ रहा फोन

यूपी की राजधानी लखनऊ में थाने में तैनात सिपाही को बार-बार आ रहा है। महिला सिपाही से फोन पर अश्लील बातें कही जा रही हैं। महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाने को कहा जा रहा है।

Dec 05, 2025 09:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ कमिश्नरेट के एक थाने में तैनात महिला सिपाही को फोन कर शोहदा उसे धमकी दे रहे हैं। महिला सिपाही को बार-बार कर कहता है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। संबंध बनाने का दबाव बनता है। महिला सिपाही के विरोध पर फोटो को एडिटकर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। शोहदे ने आठ अलग-अलग नंबर से एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी दे रहा है।

पीड़िता ने बाजारखाला थाने में मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि सर्विलांस सेल की मदद से नंबरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह अलग-अलग स्थान बता रहा है। महिला सिपाही क्षेत्र की रहने वाली है। उसने तहरीर देकर बताया कि चार माह से एक सिरफिरा शोहदा उन्हें लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन कर रहा है। उसके कई नंबर वह पहले भी ब्लाक कर चुकी हैं। वह उन पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। विरोध पर फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर उसे वायरल करने और एक्सीडेंट में हत्या कराने की धमकी दे रहा है।

बहराइच में किशोरी से जबरन शादी की धमकी दे रहा शोहदा

वहीं बहराइच से एक मामला सामने आया है। एक शोहदा 17 वर्षीय किशोरी पर जबरन शादी का दवाब बनाकर उसे परेशान कर रहा है। उसे धमकी दे रहा। किशोरी बाहर आने जाने से डर रही है। पीड़िता मां ने परेशान होकर युवक को नामजद कर केस दर्ज कराया है।दरगाह थाने के एक मोहल्ले निवासी किशोरी पर इसी थाने के चांदमारी बख्शीपुरा निवासी शोहदा राह चलते परेशान कर रहा है। महीनों से रास्ता चलना दुश्वार किए हुए है। राह चलता छेड़खानी कर रहा है। शोहदा आते जाते किशोरी से शादी करने को दवाब बना रहा है। इससे हलकान परिजनों ने बेटी को घर से बाहर निकलने से रोक दिया है। इसके चलते उसकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। शोहदे की हरकतों से परिजन डरे हुए हैं। डर है कि शोहदा कोई अप्रिय वारदात न कर बैठे। जिससे डरी पीड़िता मां ने युवक पर नामजद कर केस दर्ज कराया है। पीड़िता मां के अनुसार शादी न किए जाने पर बुरे परिणाम की धमकियां दी गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की है।

