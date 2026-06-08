संबंध बनाओ, सब ठीक हो जाएगा; बेटे के इलाज के नाम पर तांत्रिक ने किया मां से रेप

कोई किस हद तक गिर सकता है यह घटना उसकी मिसाल है। यहां एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ तब रेप किया जब वह अपने बेटे के इलाज के लिए उसके पास गई थी। तांत्रिक ने महिला से कहा कि वह यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया से आस्था के नाम पर विश्वासघात और अंधविश्वास के गंदे खेल की घटना सामने आई है। यहां एक तांत्रिक ने एक महिला के बेटे के इलाज के नाम पर उसके साथ रेप कर दिया। तांत्रिक ने महिला से कहा कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महिला को झांसे में लेकर तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण से हैरान-परेशान महिला ने बनकटा थाने में तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

घटना देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित महिला के अनुसार उसके बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वह बेटे के ऊपर किसी जादू-टोने या नजर लगने की आशंका से ग्रसित थी इसलिए उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने उसे तरह-तरह के उपक्रमों से अपने झांसे में ले लिया।

उसने महिला से कहा कि यदि वह उसके (तांत्रिक) के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। आरोप है कि बेटे के इलाज के नाम पर तांत्रिक ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अपने साथ ऐसा किए जाने पर महिला अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गई। वह सदमे में आ गई। परेशान होकर वह तांत्रिक के खिलाफ बनकटा थाने पहुंची।

महिला ने पुलिस से सारी बातें बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तांत्रिक व्यासमुनि पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने तत्काल ऐक्शन लेते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।