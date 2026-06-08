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संबंध बनाओ, सब ठीक हो जाएगा; बेटे के इलाज के नाम पर तांत्रिक ने किया मां से रेप

Ajay Singh संवाददाता, देवरिया
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कोई किस हद तक गिर सकता है यह घटना उसकी मिसाल है। यहां एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ तब रेप किया जब वह अपने बेटे के इलाज के लिए उसके पास गई थी। तांत्रिक ने महिला से कहा कि वह यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

संबंध बनाओ, सब ठीक हो जाएगा; बेटे के इलाज के नाम पर तांत्रिक ने किया मां से रेप

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया से आस्था के नाम पर विश्वासघात और अंधविश्वास के गंदे खेल की घटना सामने आई है। यहां एक तांत्रिक ने एक महिला के बेटे के इलाज के नाम पर उसके साथ रेप कर दिया। तांत्रिक ने महिला से कहा कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महिला को झांसे में लेकर तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण से हैरान-परेशान महिला ने बनकटा थाने में तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

घटना देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित महिला के अनुसार उसके बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वह बेटे के ऊपर किसी जादू-टोने या नजर लगने की आशंका से ग्रसित थी इसलिए उसे लेकर एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने उसे तरह-तरह के उपक्रमों से अपने झांसे में ले लिया।

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उसने महिला से कहा कि यदि वह उसके (तांत्रिक) के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। आरोप है कि बेटे के इलाज के नाम पर तांत्रिक ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अपने साथ ऐसा किए जाने पर महिला अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गई। वह सदमे में आ गई। परेशान होकर वह तांत्रिक के खिलाफ बनकटा थाने पहुंची।

महिला ने पुलिस से सारी बातें बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तांत्रिक व्यासमुनि पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने तत्काल ऐक्शन लेते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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इस बारे में पूछे जाने पर सीओ अंशुमन श्रीवास्त्व ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महिला की शिकायत के आधार पर जांच-पड़ताल की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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