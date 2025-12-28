एसआईआर को लेकर सच हुई आशंका? सबसे ज्यादा गायब वाटरों वाले टॉप टेन में आठ बड़े जिलों के नाम

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के जो शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने उस आशंका को सच साबित कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बड़े शहरों से बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम कट सकते हैं।

Dec 28, 2025 11:25 am IST

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के जो शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने उस आशंका को सच साबित कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बड़े शहरों से बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम कट सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा नाम काटे जाने वाले 'टॉप-10' जिलों की सूची में प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत आठ बड़े महानगरों और औद्योगिक जिलों के नाम शामिल हैं।

चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना था कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनके पैतृक गांव (छोटे जिले) और नौकरी या व्यवसाय वाले बड़े शहरों, दोनों जगह दर्ज हैं। एसआईआर में सख्त 'डबल एंट्री' वेरिफिकेशन के कारण यह स्थिति हुई है।विश्लेषण से पता चलता है कि लोगों ने अपनी जड़ों यानी अपने गृह जिलों (Home Towns) में वोट रखना ज्यादा पसंद किया है और बड़े शहरों (जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद) से अपना नाम कटवा लिया है। यही कारण है कि बड़े शहरों की मतदाता सूची में भारी गिरावट देखी जा रही है।

इसी तरह, सबसे कम नाम कटने वाले जिलों में ज्यादातर वह हैं जिनकी गिनती छोटे जिलों में होती है। इनमें भी बुंदेलखंड इलाके के जिले ज्यादा हैं। सबसे कम महोबा में एक लाख से भी कम 85354 वोटरों के नाम बाहर होंगे। हमीरपुर में 90561, ललितपुर में 95450, चित्रकूट में एक लाख और श्रावस्ती में 1.34 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे।

टॉप टेन में से आठ कमिश्नरी वाले जिले जिन दस जिलों में सबसे अधिक नाम काटे गए हैं उनमें आठ जिले लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर कमिश्नरी हैं। इन जिलों को मंडल मुख्यालय भी कहा जाता है। इन जिलों से आसपास के चार से पांच छोटे जिले जुड़े होते हैं। माना जाता है कि नौकरी, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लोग आसपास के छोटे जिलों से इन मंडल मुख्यालयों पर रहते हैं। दोनों जगह की वोटर लिस्ट में उनके नाम पहले थे। इस बार दो जगह नाम रखने पर सख्ती और डिजिटलीकरण के कारण लोगों को एक जगह ही नाम रखना था। ऐसे में लोगों ने अपने गृह जिले की सूची में ही नाम रखना उचित समझा। ऐसे में बड़े शहर में भले ही रहते हैं और नौकरी-रोजगार कर रहे हैं लेकिन वहां एसआईआर नहीं किया, इससे सूची से नाम अपने आप गायब हो गए।

इन 10 जिलों में कटेंगे सबसे ज्यादा नाम जिला मतदाताओं के नाम कटेंगे

लखनऊ 12 लाख

प्रयागराज 11.56 लाख

कानपुर नगर 9.02 लाख

आगरा 8.36 लाख

गाजियाबाद 8.18 लाख

बरेली 7.14 लाख

मेरठ 6.65 लाख

गोरखपुर 6.45 लाख

सीतापुर 6.23 लाख

जौनपुर 5.89 लाख

इन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता गायब मिले जिला गायब मतदाता

लखनऊ 4.27 लाख

प्रयागराज 3.67 लाख

गाजियाबाद 3.19 लाख

कानपुर नगर 3.10 लाख

आगरा 2.96 लाख

इन जिलों से सबसे ज्यादा स्थानांतरित हुए मतदाता जिला स्थानांतरित मतदाता

लखनऊ 5.35 लाख

प्रयागराज 4.88 लाख

कानपुर नगर 3.91 लाख

गाजियाबाद 3.59 लाख

आगरा 3.36 लाख

इन जिलों में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता जिला पहले से पंजीकृत

प्रयागराज 1.07 लाख

बहराइच 88 हजार

गोरखपुर 79 हजार

जौनपुर 72 हजार

बरेली 60 हजार

इन जिलों में सबसे अधिक मृतक मतदाता मिले जिला मृतक मतदाता

प्रयागराज 1.73 लाख

गोरखपुर 1.32 लाख

सीतापुर 1.29 लाख

लखनऊ 1.28 लाख

बरेली 1.15 लाख

इन जिलों में अन्य कारणों से नहीं मिले वोटर जिला अन्य कारण वाले मतदाता

लखनऊ 59 हजार

मेरठ 43 हजार

आगरा 43 हजार

गाजियाबाद 42 हजार