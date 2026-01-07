Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHave fears about SIR proven true? Massive layoffs in big cities, what does UP's new voter list indicate?
बड़े शहरों में बड़ी छंटनी, यूपी की नई वोटर लिस्ट क्या दे रही संकेत, SIR को लेकर सच साबित हुई आशंका?

बड़े शहरों में बड़ी छंटनी, यूपी की नई वोटर लिस्ट क्या दे रही संकेत, SIR को लेकर सच साबित हुई आशंका?

संक्षेप:

यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। इसमें सबसे बड़ी 'छंटनी' मध्य और पश्चिमी यूपी के उन बड़े शहरों में हुई है, जिन्हें रोजी-रोजगार का केंद्र माना जाता था।

Jan 07, 2026 08:07 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बड़े शहरों के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। इस सूची में सबसे बड़ी 'छंटनी' मध्य और पश्चिमी यूपी के उन बड़े शहरों में हुई है, जिन्हें रोजी-रोजगार का केंद्र माना जाता था। आंकड़ों के अनुसार, पूरे प्रदेश में जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो बड़े शहरों को छोड़कर अब अपने गृह जनपदों (छोटे जिलों) की मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। इस बात की आशंका एसआईआर शुरू होने पर ही जताई जा रही थी।

सर्वाधिक नाम कटने वाले टॉप टेन जिलों की सूची में मध्य और पश्चिमी यूपी का दबदबा है, जहां अकेले लखनऊ से 12 लाख, प्रयागराज से 11.56 लाख और आगरा से 8.36 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। यह डेटा स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बड़े शहरों से मतदाताओं का पलायन छोटे जिलों की ओर हुआ है, जिससे शहरी क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर जीत-हार के पुराने फॉर्मूले अब पूरी तरह धराशायी हो सकते हैं।

अगर क्षेत्रवार देखें तो सर्वाधिक प्रभाव मध्य और पश्चिमी यूपी में दिखता है। टॉप 10 जिलों में से 8 इसी क्षेत्र के हैं। यहां भारी संख्या में नाम कटे हैं। सबसे कम बदलाव बुंदेलखंड इलाके में हुआ है। बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, ललितपुर में सबसे कम नाम कटे हैं। इससे यहां के सियासी समीकरणों में बड़े फेरबदल की संभावना कम है।

पूरे यूपी में जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनमें से 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाता हैं। यह वही मतदाता हैं जो बड़े शहरों के छोड़कर अपने गृह जनपद की मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। बड़े शहरों में ही सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे जिलों में लोगों के कम नाम कटे हैं। मतदाता सूची से हटाए गए कुल नामों में से 25.47 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम दो-दो जिलों में दर्ज थे और उन्होंने अब अपने पैतृक जिलों को प्राथमिकता दी है।

पूर्वांचल के दो जिले टॉप टेन में

चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची में सर्वाधिक नाम कटने वाले टॉप टेन जिलों में मध्य यूपी के लखनऊ में 12 लाख, प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर नगर में 9.02 लाख और सीतापुर में 6.23 लाख लोगों के नाम कटे हैं। वहीं पश्चिम यूपी के आगरा में 8.36 लाख, गाजियाबाद में 8.18 लाख, बरेली में 7.14 लाख और मेरठ में 6.65 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। वहीं सर्वाधिक नाम कटने वालों में पूर्वांचल के सिर्फ दो बड़े जिले शामिल हैं। गोरखपुर में 6.45 लाख और जौनपुर में 5.89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं।

मतदाता सूची से कुल 25.47 लाख नाम ऐसे भी निकाले गए हैं जिनके दो-दो जिलों में नाम थे। यानी मतदाता सूची में दो-दो नाम वाले लोगों ने बड़े शहरों की बजाए छोटे शहरों या जिले जो उनके गृह जिले हैं वहीं पर नाम रखा।

दूसरी जगह से नाम कटवा दिया। अब बड़े शहरों में तो सियासी समीकरण बदल गए हैं। गांव में भी माहौल बदलेगा लेकिन रोजी-रोजगार के चक्कर में बड़े शहरों से कटकर अपने गांव की सूची में जुड़ने वाले मतदाता वोट डालने जाएं। अब अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो कम नाम कटने वाले टॉप टेन जिलों में पांच बुंदेलखंड के ही हैं। जिसमें महोबा में 85354, हमीरपुर में 90560, ललितपुर में 95447, चित्रकूट में एक लाख और बांदा में 1.75 लाख मतदाताओं के ही नाम कटे हैं यानी बुंदेलखंड के सियासी समीकरणों में बहुत बदलाव होने की संभावना कम ही है।

पूर्वांचल के नौ जिलों में चार लाख से कम और चार जिलों में पांच लाख व उससे अधिक नाम कटे हैं। जिसमें गोरखपुर में सर्वाधिक 6.54 लाख, जौनपुर में 5.89 लाख, वाराणसी में 5.73 लाख और आजमगढ़ में 5.66 लाख नाम कटे हैं। यह भी बड़े शहर हैं और यहां से आसपास के दूसरे छोटे जिले में मतदाता शिफ्ट हुए हैं। ऐसे में इन चार सीटों पर चुनावी गुणा-भाग प्रत्याशियों को करना होगा।

मध्य यूपी के जिले

लखनऊ 12 लाख

प्रयागराज 11.56 लाख

बाराबंकी 2.58 लाख

इटावा 2.33 लाख

फर्रुखाबाद 2.90 लाख

हरदोई 5.08 लाख

कन्नौज 2.78 लाख

कानपुर देहात 2.03 लाख

कानपुर नगर 9.02 लाख

लखीमपुर खेरी 5.05 लाख

रायबरेली 3.48 लाख

सीतापुर 6.23 लाख

उन्नाव 4.07 लाख

अयोध्या 3.37 लाख

फतेहपुर 3.16 लाख

कौशांबी 2.19 लाख

सुलतानपुर 3.16 लाख

अमेठी 2.67 लाख

बहराइच 4.69 लाख

गोंडा 4.69 लाख

बलरामपुर 4.11 लाख

श्रावस्ती 1.34 लाख

बुंदेलखंड के जिले

औरैया 1.15 लाख

बाँदा 1.75 लाख

चित्रकूट 1 लाख

ललितपुर 95450

हमीरपुर 90561

जालौन 2.12 लाख

झांसी 2.19 लाख

महोबा 85354

पूर्वांचल यूपी के जिले

वाराणसी 5.73 लाख

गोरखपुर 6.54 लाख

जौनपुर 5.89 लाख

आजमगढ़ 5.66 लाख

गाजीपुर 4.08 लाख

बलिया 4.55 लाख

मऊ 3.02 लाख

देवरिया 4.14 लाख

कुशीनगर 5.05 लाख

बस्ती 2.98 लाख

सोनभद्र 2.51 लाख

मिर्जापुर 3.42 लाख

चंदौली 2.30 लाख

महाराजगंज 3 लाख

संत कबीर नगर 2.66 लाख

सिद्धार्थनगर 3.98 लाख

भदोही 2.06 लाख

पश्चिम यूपी के जिले

मेरठ 6.66 लाख

गाजियाबाद 8.18 लाख

गौतम बुद्ध नगर 4.47 लाख

बुलंदशहर 4.03 लाख

हापुड़ 2.57 लाख

बागपत 1.77 लाख

सहारनपुर 4.32 लाख

मुजफ्फरनगर 3.44 लाख

शामली 1.63 लाख

मुरादाबाद 3.87 लाख

बिजनौर 3.32 लाख

रामपुर 3.21 लाख

अमरोहा 1.81 लाख

संभल 3.81 लाख

बरेली 7.14 लाख

बदायूं 4.93 लाख

पीलीभीत 1.99 लाख

शाहजहांपुर 5.03 लाख

आगरा 8.36 लाख

फिरोजाबाद 3.44 लाख

मैनपुरी 2.26 लाख

मथुरा 3.73 लाख

अलीगढ़ 5.20 लाख

एटा 2.20 लाख

हाथरस 1.89 लाख

कासगंज 1.72 लाख