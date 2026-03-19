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हाथरस में मेला देखकर लौट रही युवती से छेड़छाड़,थप्पड़ मारने पर झोंका फायर

Mar 19, 2026 08:56 pm ISTSunil Kumar हिन्दुस्तान
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चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में आयोजित मेले में हुई वारदात, मेला देखकर घर लौट रही युवती का मनचले ने पकड़ा हाथ,युवती ने मारा थप्पड़। युवती के थप्पड़ मारने पर मनचले के साथी ने युवती पर झौंका तमंचे से फायर,बाल बाल बची। उप निरीक्षक ने दर्ज कराया छह नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा,

हाथरस में मेला देखकर लौट रही युवती से छेड़छाड़,थप्पड़ मारने पर झोंका फायर

चंदपा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में बुधवार की रात को मेला देखकर अपने घर लौट रही युवती से एक युवक ने छेड़छाड़ की। युवती ने युवक के थप्पड़ मारा तो उसने साथी ने युवती पर तमंचे से गोली चला दी। इससे वह बाल बाल बच गई। पुलिस ने छह नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चंदपा कोतवाली के उप निरीक्षक जनमेद सिंह ने खुद ही मुकदमा दर्ज कराया है। उप निरीक्षक ने कहा है कि बुधवार को गांव कुंवरपुर में मेले का आयोजन हो रहा था। रात के करीब आठ बजे गांव की एक 18 साल की युवती मेला देखकर अपने घर लौट रही थी। तभी मंदिर के पास कृष्णा निवासी चामड़ थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ने युवती का छेड़छाड़ की नीयत से हाथ पकड़ लिया। युवती ने विरोध करते हुए कृष्णा के थप्पड़ मार दिया। इतने में कृष्णा के साथी रुपेश निवासी मई थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ने युवती को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। इससे युवती बाल बाल बच गई। उसके बाद दोनों लोग मौके से फरार हो गये। मगर उनके साथी सूरज, पुन्ना पहलवान पुत्रगण भगवान सिंह, टीकम पुत्र धर्मवीर सिंह, श्याम सिंह पुत्र ओमकार सिंह और चार से पांच अज्ञात लोग युवती के घर पहुंच गये और युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

मेले में युवती से छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। उस पर तमंचे से फायर किया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभी फरार है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

श्याम सिंह, प्रभारी निरीक्षक चंदपा

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Hathras Case

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