Hathras News: गालीगलौज का विरोध करने पर फायरिंग, किशोर घायल
Hathras News: फायरिंग में घायल किशोर का जिला अस्पताल में होता उपचारसदर कोतवाली क्षेत्र के नगला भोजा बंबा की घटना - फायरिंग में किशोर की बाजू में लगा छर्रा - घायल क
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला भोजा बंबा पर रविवार की देर शाम गाली गालौज का विरोध करने पर थार सवार युवक पर फायरिंग करने का आरोप है। आरोप है कि युवक ने मौके पर तीन राउंड फायरिंग की। फायरिंग में छर्रा लगने से किशोर घायल हो गया। घायल किशोर का उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दीपक पुत्र निरंजन निवासी नगला भोजा बंबा पर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने बताया कि वहीं बंटी व आकाश भी वहीं खड़े हुए थे। यह लोग आपस में बात कर रहे थे। दीपक ने बताया कि इसी बीच मोहित पुत्र गुड्डू भी वहीं खड़ा हो गया।
दीपक का आरोप है कि अचानक एक थार सवार व्यक्ति मथुरा की तरफ से बंबा की पटरी पर उनकी तरफ आया। उसने इन लोगों के पास गाड़ी रोक ली और गाली देने लगा। विरोध करने पर उसने अपनी गाड़ी में से तमंचा निकाल कर जान से मारने की नीयत से दीपक पर फायरिंग कर दी। आरोपी ने तीन फायर किए। दीपक तो बाल-बाल बच गया। फायरिंग में मोहित के बाजू में छर्रा लग गया। इसके बाद आरोपी अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घायल मोहित को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस संबंध में थाना सदर कोतवाली प्रभारी सतेंद्र सिंह राघव का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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