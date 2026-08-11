Hathras News: विद्यार्थियों को दिलाई गई नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा
Hathras News: बागला इंटर कालेज में छात्रों को दिलाई गई शपथविद्यार्थियों को दिलाई गई नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञाविद्यार्थियों को दिलाई गई नशे से दूर रहने की प्र
Hathras News: हाथरस: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के अलीगढ रोड स्थित आनंदपुरी कॉलोनी केंद्र की राजयोग केंद्र संचालिका बी के शांता बहिन के सानिध्य में हाथरस के विभिन्न स्कूल में युवा विद्याथियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई | बी के शांता बहिन ने कहा की इन अभियानों के माध्यम से ब्रह्माकुमारीज़ संगठन समाज में खासकर युवाओं में आध्यात्मिक मूल्यों, सकारात्मक सोच, राजयोगी जीवनशैली, ध्यान आत्मजागृति तथा मूल्यनिष्ठ जीवन के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। हाथरस में सें पी सी बागला इंटर , परास्नातक, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आदि के प्रधानाचार्य सहित सभी स्कूल, कॉलेज के टीचर स्टाफ सहित हजारों की संख्या में विद्याथियों सहित ब्रह्माकुमारी परिवार के मुख्य कार्यकर्त्ता उपस्थित थे | ब्रह्माकुमारी अलीगढ रोड स्थित आनंदपुरी कॉलोनी केंद्र की राजयोग केंद्र संचालिका बी के शांता बहिन ने कार्यक्रम के आयोजन कराने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया | बी के लक्ष्मी बहिन ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।
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