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Hathras News: सोते समय युवती को सांप ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: - कोतवाली हसायन क्षेत्र के कस्बा हसायन का मामलाकोतवाली हसायन क्षेत्र के कस्बा हसायन में शनिवार की रात सोते समय युवती को सांप ने डस लिया। उपचार के लिए

Hathras News: सोते समय युवती को सांप ने डसा, मौत

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हसायन क्षेत्र के कस्बा हसायन में शनिवार की रात सोते समय युवती को सांप ने डस लिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। कस्बा हसायन निवासी खुशी 18 रोजाना की तरह रविवार की रात अपने घर पर सो रही थी। अचानक कहीं से सांप निकल आया। सांप ने उसे डस लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजन खुशी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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परिजन शव लेकर चले गए।

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