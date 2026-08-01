Hathras News: पानी समझकर गटक लिया थिनर, बिगड़ी हालत
Hathras News: हाथरस के खंदारीगढ़ी में एक युवक ने पानी समझकर थिनर पी लिया। इससे उसकी स्थिति बिगड़ गई, और परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सक ने उसका उपचार किया, और हालत में सुधार के बाद उसे घर भेज दिया।
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के खंदारीगढ़ी में युवक ने पानी समझकर थिनर गटक लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल आए। जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया। खंदारीगढ़ी निवासी विक्की मोहल्ले में किसी काम से गया था। वह घर आया। घर में थिनर की बोतल रखी हुई थी। उसने पानी समझकर थिनर गटक लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया। हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया।
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