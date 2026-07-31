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Hathras News: भरभराकर गिरी दीवार, महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: दीवार गिरने से घायल महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव बरसै की घटना - महिला को उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल - घ

Hathras News: भरभराकर गिरी दीवार, महिला घायल

Hathras News: हाथरस,संवाददाता। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव बरसै में शुक्रवार को दीवार गिरने से महिला घायल हो गई। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक उसका उपचार में जुट गए। गांव बरसै में एक दीवार जर्जर हालत में खड़ी थी। बरसै निवासी गुड्डी देवी पुत्र भगवान सिंह वहां होकर गुजर रही थीं। किसी तरह दीवार गिर गई। गुड्डी देवी दीवार के नीचे दब गईं। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया।

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चिकित्सक उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। -(A)भरभराकर गिरी दीवार, महिला घायल

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