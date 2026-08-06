Hathras News: चारा लेने गईं महिला को 'बिसखपरिया' ने काटा, हालत गंभीर
Hathras News: सासनी के गांव देदामई में एक महिला, जो बकरियों के लिए चारा लेने गई थी, को एक जहरीले बिसखपरिया ने काट लिया। महिला की गंभीर हालत के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के समय, वह बेहोश होकर गिर गई थीं।
Hathras News: सासनी। क्षेत्र के गांव देदामई में बुधवार को बकरियों के लिए चारा लेने गई महिला को जहरीले बिसखपरिया ने काट लिया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। देदामई निवासी डॉली पत्नी प्रवीण बुधवार को अपने घर के पास बकरियों के लिए चारा देख रही थीं। इसी दौरान वहां छिपे एक जहरीले बिसखपरिया ने उनके पैर में काट लिया। काटने के कुछ ही देर बाद डॉली की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं।आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा तो तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी।
खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से डॉली को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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