Hathras News: खेत पर घूमने गई महिला से मारपीट व अभद्रता
Hathras News: हाथरस के एक गांव में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। जब वह अपने पति और ननद के साथ खेत पर थी, तभी चार नामजद आरोपी उन पर हमला करने पहुंचे। आरोपी मौके से भाग गए, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Hathras News: हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव में खेत पर घूमने गई एक महिला के साथ मारपीट व अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता ने कहा है कि वह अपने पति और ननद के साथ अपने प्लाट पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही चार नामजद व कुछ अज्ञात आरोपी वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ता, उसकी ननद और पति के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता से अभद्रता भी की। शोर मचाने पर भीड़ एकत्रित होता देख आरोपी मौके से भाग गए।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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