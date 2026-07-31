Hathras News: फ्री स्टाइल कुश्ती में दिखायेंगे दमखम
Hathras News: हाथरस: जनपद में चल रही माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में तीन अगस्त को अंडर 14,17 व 19 वर्ग बालक व बालिका वर्ग की फ्री स्टाइल ख
Hathras News: फ्री स्टाइल कुश्ती में दिखायेंगे दमखम -(A)हाथरस: जनपद में चल रही माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में तीन अगस्त को अंडर 14,17 व 19 वर्ग बालक व बालिका वर्ग की फ्री स्टाइल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता मेंडू स्थित एसएनएसबीडी इंटर कालेज में आयोजित कराई जाएगी। ब्रज की देहरी होने के कारण में जनपद में काफी संख्या में खिलाड़ी कुश्ती के जरिए अपना भविष्य संवार रहे है। फ्री स्टाइल कुश्ती में काफी संख्या में बालक व बालिकाओं के प्रतियोगिता में शिरकत करने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।