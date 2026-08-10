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Hathras News: बारिश थमी तो गर्मी और उमस ने किया बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मौसम का मिजाज:बारिश थमी तो गर्मी और उमस ने किया बेहाल बारिश थमी तो गर्मी और उमस ने किया बेहाल बारिश थमी तो गर्मी और उमस ने किया बेहाल बारिश थमी तो गर्

Hathras News: बारिश थमी तो गर्मी और उमस ने किया बेहाल

Hathras News: हाथरस। भले ही इन दिनों के देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर कई मैदानी राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं और बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, लेकिन जिले में मानसूनी बारिश का सिलसिला थमा हुआ नजर आ रहा है। बारिश थमने के साथ ही सूर्य देव के तेवर और ज्यादा प्रचंड हो गए हैं। रविवार को पूरे दिन चिलचिलाती धूप और उमस की वजह से लोग खासे परेशान रहे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भले ही अगस्त माह के शुरुआत में कई दिनों तक रुक-रुककर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था।

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बारिश होने के साथ ही तापतान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ लोगों को गर्मी के सितम से काफी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर बारिश का सिलसिला थम गया है। दो दिन से जिले में बारिश के दर्शन नहीं हुए हें। बारिश थमने के साथ ही गर्मी और उमस का सितम बढ़ गया है। रविवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा और सूर्य देव ने दर्शन दिए। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे सूरज की तपिश भी बढ़ती गई। दोपहर में आसमान से बरसती आग और उमस ने लोगों को खासा परेशान किया गया। गर्मी के चलते लोग बाहर निकलने से बचते नजर आए। जो लोग जरुरी काम होने पर बाहर निकले वह धूप के बचाव के संसाधन के साथ निकले, लेकिन इसके बाद भी लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिखी। शाम को खुले मैदान में भी लोग गर्मी से परेशान रहे। जिसके चलते लोग कूलर, एसी और पंखे ही सहारे रहे। अब लोग गर्मी से राहत पाने के लिए इंद्र देव से बारिश की दुआ लगा रहे हैं। जिससे की बारिश हो और लोगों को गर्मी से राहत मिले।---

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