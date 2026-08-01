Hathras News: विद्यालय मार्ग पर जलभराव से बच्चों की बढ़ी मुश्किलें विद्यालय मार्ग पर जलभराव से बच्चों की बढ़ी मुश्किलें

Hathras News: जलभराव से गुजरता बच्चे।विद्यालय मार्ग पर जलभराव से की बढ़ी मुश्किलें विद्यालय मार्गविद्यालय मार्ग पर जलभराव से की बढ़ी मुश्किलें विद्यालय मार्गविद्याल

Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मढ़ाभोज के मजरा नगला विशी स्थित प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर जलभराव होने से छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा नालियां अवरुद्ध कर देने से रास्ते पर गंदा पानी भर गया है, जिससे विद्यालय तक पहुंचना कठिन हो गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नितिन कुमार ने बताया कि मार्ग पर गंदा पानी भरा रहने के कारण बच्चों और विद्यालय स्टाफ को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जलभराव से उठ रही दुर्गंध के कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है。

ग्राम प्रधान की राय ग्राम प्रधान चंदन शर्मा ने बताया कि गांव के कुछ अराजक तत्वों ने नालियों को बंद कर दिया है, जिसके चलते जल निकासी बाधित हो गई और मार्ग पर पानी भर गया। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे विवाद पर उतारू हो जाते हैं।

समस्या का समाधान समस्या के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को आयोजित तहसील दिवस में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी एवं अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायतकर्ताओं में विशाल सिंह, प्रेम सिंह, गनपत सिंह, संजय और गंभीर सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। उन्होंने विद्यालय मार्ग से जलभराव हटाने तथा बंद नालियों को तत्काल खुलवाने की मांग की। उपजिलाधिकारी सादाबाद ऋतु सिरोही ने बताया कि शिकायत मिलते ही राजस्व विभाग की टीम और ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों को बंद नालियां खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा जल निकासी में बाधा उत्पन्न करेगा या नालियों को अवरुद्ध करेगा तो उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।