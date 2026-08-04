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Hathras News: रील बनाने की घटना से जल निगम सतर्क, लोहे का गेट लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: सिकंदराराऊ के बगिया बारहसैनी में जल निगम ने हर घर जल योजना के तहत बनने वाली पानी की टंकी पर बच्चों के चढ़ने से चिंतित होकर लोहे का गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। स्थानीय लोगों ने जल निगम के इस कदम की सराहना की है।

Hathras News: रील बनाने की घटना से जल निगम सतर्क, लोहे का गेट लगाया

Hathras News: सिकंदराराऊ। हर घर जल योजना के तहत जल निगम द्वारा बगिया बारहसैनी में जोन 2 के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकी पर चढ़कर बच्चों द्वारा बनाई जा रही रील को लेकर जल निगम के अधिकारी सतर्क हो गये। और किसी भी अनहोनी की आशंका को लेकर उन्होंने टंकी पर चढ़ने वाले रास्ते पर लोहे का गेट लगवा कर बंद कर दिया है। जल निगम द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने हर्ष जताया हैं। जानकारी के अनुसार मौहल्ला बगिया बारहसैनी जोन 2 एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। जिस पर मौहल्ले के बच्चों द्वारा ऊपर चढकर रील बनाने के लिए स्टैंड बाजी की जा रही थी।

पानी की टंकी पर चढ़कर बच्चों द्वारा रील बनाए जाने की जानकारी मिलते ही। जल निगम के अधिकारी सचेत हो गए और उन्होंने रील बनाने की घटना पर अंकुश लगाने के लिए टंकी पर ऊपर जाने वाले रास्ते को लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया है। इस दौरान जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि कुछ बच्चों द्वारा नवनिर्मित पानी की टंकी पर चढ़कर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया था। जिसको लेकर किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते पानी की टंकी पर चढ़ने वाले रास्ते को लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया गया है।

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