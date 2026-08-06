Hathras News: पेयजल लाइन लीकेज से हो रहे गड्ढे, राहगीर परेशान

Hathras News: हाथरस। शहर के ढ़कपुरा रोड पर इन दिनों पेयजल लीकेज की समस्या बनी हुई है। जिसके चलते अधिकांश समय वहां जलभराव बना रहता है। जलभराव की वजह से सड़क में जगह-जगह गहरे गड्ढों बने हुए हैं। गड्ढों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के चलते आए दिन वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सभासद अजय राज ने बताया कि भूरापीर माया टाकीज से ढ़कपुरा रोड तक अनेकों जगह पेयजल लाइन में लीकेज की समस्या बनी हुई है। इस कारण सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

लंबे समय से सड़क की मरम्मत न होने के कारण कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। बारिश के मौसम में बुधवार को नाले की पुलिया पर एक ट्रक फंस गया, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। काफी देर तक वाहन जाम में फंसे रहे और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जेसीबी की मदद से ट्रक को मुश्किल से गड्डे में से निकाला गया। जिसके बाद यातायात सुचारु हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन में भी परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय सभासद अजय राज ने प्रशासन और नगर पालिका अधिकारियों से सड़क पर हो रही पेयजल लाइन लीकेज को तत्काल ठीक कराने, जलभराव की समस्या दूर करने और जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सभासद ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।