Hathras News: गालीगलौज का विरोध करने पर मारपीट, मुकदमा दर्ज
Hathras News: हाथरस में नया बिजली घर के निकट गालीगलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति पर हमला किया गया। फैसल ने शिकायत की कि उसे बिजलीघर के निवासियों ने गाली दी और लोहे की पंच से मारा। इससे उसे चोटें आईं। जब फैसल का भाई आरोपियों के पास गया, तो उनकी मां ने भी हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सासनी क्षेत्र के नया बिजली घर के निकट गालीगलौज का विरोध करने पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए फैसल ने कहा है कि वह अपने गांव में सरकारी स्कूल के पास वनगढ़ रोड पर टहल रहा था। इसी दौरान बिजलीघर निवासी कैप पुत्र नफीस और उसके भाई जाकिर पुत्र नफीस ने बिना किसी कारण उसे गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं। जब फैसल ने गाली देने से मना किया तो दोनों भाइयों ने लोहे की पंच से उस पर हमला कर दिया। मारपीट में फैसल को चोटें आईं।
आरोप है कि जब फैसल का भाई इस शिकायत को लेकर आरोपितों के घर पहुंचा तो कैप और जाकिर की मां नगीना पत्नी नफीस ने घर से ईंट-पत्थर निकालकर उन पर हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है।
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