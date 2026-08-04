Hathras News: फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल
Hathras News: क्राइम:फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल फास्टफूड दुकान के सामने दो
Hathras News: हाथरस। शहर के अलीगढ़ रोड स्थित फास्टफूड दुकान के सामने मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, विवाद के चलते इन लोगों में मारपीट हुई। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बीते शनिवार रात की बताई जाती है। शहर के अलीगढ़ रोड पर कई फास्टफूड की दुकान है। शनिवार की रात को यहां कुछ युवक पहुंचे। बताया जाता है कि इसी दौरान मामूली बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते युवकों का विवाद दो गुटों में पहुंच गया। दोनों गुटों के बीच में जमकर लात-घूंसों से चले।
इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। जिसके चलते यातायात भी प्रभावित रहा। कुछ लोगों ने दोनों गुटों के लोगों को अलग-अलग विवाद को सुलझाया। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवकों को सड़क पर मारपीट करते स्पष्ट देखा जा सकता है। विवाद का सही कारण और शामिल लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी नितिन कसाना ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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