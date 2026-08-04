Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: क्राइम:फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल फास्टफूड दुकान के सामने दो

Hathras News: फास्टफूड दुकान के सामने दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल

Hathras News: हाथरस। शहर के अलीगढ़ रोड स्थित फास्टफूड दुकान के सामने मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, विवाद के चलते इन लोगों में मारपीट हुई। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बीते शनिवार रात की बताई जाती है। शहर के अलीगढ़ रोड पर कई फास्टफूड की दुकान है। शनिवार की रात को यहां कुछ युवक पहुंचे। बताया जाता है कि इसी दौरान मामूली बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते युवकों का विवाद दो गुटों में पहुंच गया। दोनों गुटों के बीच में जमकर लात-घूंसों से चले।

इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। जिसके चलते यातायात भी प्रभावित रहा। कुछ लोगों ने दोनों गुटों के लोगों को अलग-अलग विवाद को सुलझाया। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवकों को सड़क पर मारपीट करते स्पष्ट देखा जा सकता है। विवाद का सही कारण और शामिल लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी नितिन कसाना ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video Social Media

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।